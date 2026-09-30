Birer birer uzun saçlarına veda ettiler. Burcu Esmersoy da akıma katıldı

Son olarak Eşref Rüya adlı dizide rol alan ve bir süredir ekranlardan uzak olan Demet Özdemir de yaz biterken imaj tazeledi. Uzun süredir saçlarını uzun olarak oyuncu, saçlarını kısacık kestirdi. Özdemir'in yeni tarzı çok beğenildi.

Öte yandan Özdemir, geçtiğimiz sene de küt ve kaküllü bir perukla objektif karşısına geçmiş ve “Belki bir gün” notunu düşmüştü.