Birer birer uzun saçlarına veda ettiler. Burcu Esmersoy da akıma katıldı
30.09.2026 13:55
Son dönemde ünlüler arasında kısa saç trendi yükselişe geçti. Akıma son katılan isim ise Burcu Esmersoy oldu.
Magazin dünyasında kısa saç rüzgarları esiyor. Yıllardır kullandığı sarı saçlarını kestiren Burcu Esmersoy da imajını değiştiren ünlüler kervanına katıldı. İşte uzun saçlarına veda eden yıldızlar…
BURCU ESMERSOY
Sunucu Burcu Esmersoy da kısa saç akımına katıldı. Yıllardır kullandığı uzun sarı saçlarını kısacık kestiren Esmersoy, yeni tarzını takipçileriyle paylaştı. Her yıl doğum günü haftasında saçlarını kestirdiğini söyleyen sunucu, “Bu kez gerçekten çok severek, çok beğenerek bu boya geldik” dedi.
DERYA ULUĞ
Şarkıları dillere pelesenk olan ve şimdilerde sevgilisi Asil Gök ile dünyaevine girmek için gün sayan Derya Uluğ, yeni imajıyla dikkat çekti. Saçlarını kısacık kestiren Uluğ, bu kararın kendisi için özel olduğunu da söyledi.
DEMET ÖZDEMİR
Son olarak Eşref Rüya adlı dizide rol alan ve bir süredir ekranlardan uzak olan Demet Özdemir de yaz biterken imaj tazeledi. Uzun süredir saçlarını uzun olarak oyuncu, saçlarını kısacık kestirdi. Özdemir'in yeni tarzı çok beğenildi.
Öte yandan Özdemir, geçtiğimiz sene de küt ve kaküllü bir perukla objektif karşısına geçmiş ve “Belki bir gün” notunu düşmüştü.
GÜLŞEN
Sahne kostümleri ve şovlarıyla adından söz ettiren Gülşen de yeni şarkısı İtaat Yok için imaj yeniledi. Şarkıcı, senelerdir kullandığı uzun, sarı saçlarını kestirdi. Saçlarını kahverengiye de boyatan Gülşen, yeni haliyle beğeni topladı.
ZEYNEP SUDE OKTAY
Son dönemin popüler gruplarından Manifest'in dikkat çeken üyelerinden Zeynep Sude Oktay da birkaç ay önce imaj tazeledi. İkonik mavi saçlarına veda eden Oktay, saçlarını küt modelde kestirdi. Bazıları şarkıcının yeni saçlarını da çok beğenirken, bazı hayranları da “Neden yaptın?” diye sordu.