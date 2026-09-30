NTV

Birer birer uzun saçlarına veda ettiler. Burcu Esmersoy da akıma katıldı

30.09.2026 13:55

Aydın KayarEditör

Google'da NTV'yi tercih et

Son dönemde ünlüler arasında kısa saç trendi yükselişe geçti. Akıma son katılan isim ise Burcu Esmersoy oldu.

Birer birer uzun saçlarına veda ettiler. Burcu Esmersoy da akıma katıldı
NTV

Magazin dünyasında kısa saç rüzgarları esiyor. Yıllardır kullandığı sarı saçlarını kestiren Burcu Esmersoy da imajını değiştiren ünlüler kervanına katıldı. İşte uzun saçlarına veda eden yıldızlar…

BURCU ESMERSOY 1
Sosyal Medya

BURCU ESMERSOY

Sunucu Burcu Esmersoy da kısa saç akımına katıldı. Yıllardır kullandığı uzun sarı saçlarını kısacık kestiren Esmersoy, yeni tarzını takipçileriyle paylaştı. Her yıl doğum günü haftasında saçlarını kestirdiğini söyleyen sunucu, “Bu kez gerçekten çok severek, çok beğenerek bu boya geldik” dedi.

DERYA ULUĞ 2
Sosyal Medya

DERYA ULUĞ

Şarkıları dillere pelesenk olan ve şimdilerde sevgilisi Asil Gök ile dünyaevine girmek için gün sayan Derya Uluğ, yeni imajıyla dikkat çekti. Saçlarını kısacık kestiren Uluğ, bu kararın kendisi için özel olduğunu da söyledi.

DEMET ÖZDEMİR 3
Sosyal Medya

DEMET ÖZDEMİR

Son olarak Eşref Rüya adlı dizide rol alan ve bir süredir ekranlardan uzak olan Demet Özdemir de yaz biterken imaj tazeledi. Uzun süredir saçlarını uzun olarak oyuncu, saçlarını kısacık kestirdi. Özdemir'in yeni tarzı çok beğenildi.

 

Öte yandan Özdemir, geçtiğimiz sene de küt ve kaküllü bir perukla objektif karşısına geçmiş ve “Belki bir gün” notunu düşmüştü.

GÜLŞEN 4
Sosyal Medya

GÜLŞEN

Sahne kostümleri ve şovlarıyla adından söz ettiren Gülşen de yeni şarkısı İtaat Yok için imaj yeniledi. Şarkıcı, senelerdir kullandığı uzun, sarı saçlarını kestirdi. Saçlarını kahverengiye de boyatan Gülşen, yeni haliyle beğeni topladı. 

ZEYNEP SUDE OKTAY 5
Sosyal Medya

ZEYNEP SUDE OKTAY

Son dönemin popüler gruplarından Manifest'in dikkat çeken üyelerinden Zeynep Sude Oktay da birkaç ay önce imaj tazeledi. İkonik mavi saçlarına veda eden Oktay, saçlarını küt modelde kestirdi. Bazıları şarkıcının yeni saçlarını da çok beğenirken, bazı hayranları da “Neden yaptın?” diye sordu.