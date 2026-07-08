Bitlis’in ödüllü lezzeti de NATO Zirvesi menüsünde. "Büyük bir gurur kaynağı"

AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, bu durumun Bitlis adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyledi ve ekledi:

"Bu durum, ilimizin doğal zenginliklerinin ve yöresel ürünlerinin ulaştığı kalite seviyesinin en somut göstergelerinden biridir. Hizanlı üreticilerimizin alın teriyle ortaya çıkan bu kıymetli ürünün uluslararası bir organizasyonda dünya liderlerine ikram edilmesi, hem Bitlis’imizin hem de ülkemizin gastronomi alanındaki gücünü göstermektedir."

Emeği geçen tüm üreticileri ve katkı sunan herkesi tebrik eden Bedirhanoğlu, “Hizan karakovan balı ve diğer tüm ürünlerimizin daha geniş pazarlara ulaşması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.