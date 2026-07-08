Bitlis’in ödüllü lezzeti de NATO Zirvesi menüsünde. "Büyük bir gurur kaynağı"
08.07.2026 14:44
Son Güncelleme: 08.07.2026 15:09
NATO Zirvesi kapsamında Beştepe'deki akşam yemeğinde Türkiye’ye özgü coğrafi işaretli lezzetler sunuldu. Bitlis’in Hizan karakovan balı da menüde yer aldı.
Türkiye, 22 yıl aradan sonra NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. Ankara'da düzenlenen zirvede 40'tan fazla ülkenin liderleri bir araya geldi.
Dün akşam da Beştepe'de düzenlenen akşam yemeği resepsiyonunda Türkiye’nin farklı yörelerine ait coğrafi işaretli lezzetler dünya liderlerinin beğenisine sunuldu.
BAŞLANGIÇTA SERVİS EDİLDİ
Türkiye’nin zengin gastronomi mirasını temsil eden Hizan karakovan balı da menüde yerini aldı. Hizan karakovan balı, zirvenin başlangıç menüsünde, Trabzon tereyağı ile birlikte servis edildi.
Kendine has aroması, doğal üretim yöntemi ve yüksek kalitesiyle bilinen Hizan karakovan balının uluslararası bir organizasyonda tercih edilmesi, Bitlis için önemli bir gelişme oldu.
Tamamen doğal şartlarda, katkısız olarak üretilen ve bölgenin en önemli yöresel ürünleri arasında yer alan Hizan karakovan balı, daha önce aldığı tesciller ve kalite belgeleriyle de öne çıkarken, NATO Zirvesi’nin resmi menüsünde yer almasıyla bir kez daha uluslararası vitrine taşınmış oldu.
Coğrafi işaretli ürünün dünyanın en önemli uluslararası organizasyonlarından birinde devlet başkanlarına ikram edilmesi Bitlis'te memnuniyetle karşılandı.
AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, bu durumun Bitlis adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyledi ve ekledi:
"Bu durum, ilimizin doğal zenginliklerinin ve yöresel ürünlerinin ulaştığı kalite seviyesinin en somut göstergelerinden biridir. Hizanlı üreticilerimizin alın teriyle ortaya çıkan bu kıymetli ürünün uluslararası bir organizasyonda dünya liderlerine ikram edilmesi, hem Bitlis’imizin hem de ülkemizin gastronomi alanındaki gücünü göstermektedir."
Emeği geçen tüm üreticileri ve katkı sunan herkesi tebrik eden Bedirhanoğlu, “Hizan karakovan balı ve diğer tüm ürünlerimizin daha geniş pazarlara ulaşması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.
“Üreticilerimizin alın teriyle ortaya çıkan bu kıymetli ürünün NATO Zirvesi gibi uluslararası prestije sahip bir organizasyonun menüsünde yer alması bizleri gururlandırmıştır” diyen Hizan Bal Üreticileri Birliği Başkanı Seyithan Ekinci, bu gelişmenin üreticilerin motivasyonunu artıracağını ve Hizan karakovan balının uluslararası pazarlarda daha fazla tanınmasına katkı sağlayacağını söyledi.
“HİZAN KARAKOVAN BALI DAHA ÖNCE ULUSLARARASI YARIŞMALARDA ÖDÜL ALDI”
Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bilal Adabağ ise Hizan karakovan balının Bitlis'in en önemli marka değerlerinden biri olduğunu belirterek, “İlimizin coğrafi işaretli ürünlerinden Hizan karakovan balının NATO Zirvesi gibi dünya kamuoyunun yakından takip ettiği bir organizasyonda sunulması son derece kıymetlidir” dedi.
Hizan karakovan balının daha önce birçok uluslararası yarışmada ödül aldığını belirten Adabağ, "Hizan karakovan balımızın bu önemli zirvede yer alması balımızın kalitesini bir kez daha tescillemiş oldu. Bu sayede inşallah balımız başta olmak üzere diğer tüm lezzetlerimiz artık dünya pazarına da gireceğine inanıyoruz. Bundan sonraki süreçte de coğrafi işaretli ürünlerimizin tanıtımı ve ihracatının artırılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.