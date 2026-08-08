Bodrum'dan "yanlışlıkla" aldığı araziyi ormana dönüştürdü

Sonrasında da araziyi nasıl güzelleştirdiğinden bahsetti. Yurtsever'in babası "Ne aldığımı bilmediğim için gidip görmek istedim. İki gün sonra tekneyle geldik, ne yol var ne bir şey var. Bu yolu ben açtım. Arazi o kadar garip ki kaya, setleme aklıma geldi. Duvar yaptım, arkasına toprak koydum. Bir anda arazi güzelleşmeye başladı. O toprak da Bodrum'da yok. 200 kamyon Milas'tan toprak getirdik. Getirmek de bir alem kamyon yolda döküyor, oradan traktörlerle taşıyoruz" dedi.