Bodrum'dan "yanlışlıkla" aldığı araziyi ormana dönüştürdü
08.08.2026 12:45
Sosyal medya fenomeni Selin Yurtsever, babasının yıllar önce "yanlışlıkla" aldığı kayalık araziyi nasıl bir ormana dönüştürdüğünü takipçileriyle paylaştı.
Sosyal medya fenomeni Selin Yurtsever'in son paylaşımı gündem oldu. Yurtsever, babasının yıllar önce Bodrum'dan yanlışlıkla aldığı kayalık araziyi ormana dönüştürme hikayesini takipçileriyle paylaştı.
Yurtsever'in babası araziyi nasıl satın aldığını "Türbükü'nden Yalıkavak'a doğru geliyoruz. Sahil bomboş, hiçbir şey yok. Evin karşısındaki arsanın önüne geldik. Kocaman taştan bir dağ, en ufak bir yeşillik bile yok. Arkadaşım 'Burası satılık, sana alayım' dedi. Ben de espri yapıyor sanıp 'al' demişim. Çünkü alınacak bir yer değil. Ertesi gün akşamüstü geldi, 'becerdim aldım' dedi" diye anlattı.
"MİLAS'TAN 200 KAMYON TOPRAK GETİRDİK"
Sonrasında da araziyi nasıl güzelleştirdiğinden bahsetti. Yurtsever'in babası "Ne aldığımı bilmediğim için gidip görmek istedim. İki gün sonra tekneyle geldik, ne yol var ne bir şey var. Bu yolu ben açtım. Arazi o kadar garip ki kaya, setleme aklıma geldi. Duvar yaptım, arkasına toprak koydum. Bir anda arazi güzelleşmeye başladı. O toprak da Bodrum'da yok. 200 kamyon Milas'tan toprak getirdik. Getirmek de bir alem kamyon yolda döküyor, oradan traktörlerle taşıyoruz" dedi.