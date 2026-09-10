Boğaziçi Üniversitesi'ni bitirdi, Karayipler'de pazarcı oldu. "İstediğim buymuş"

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre; Boğaziçi Üniversitesi mezunuyken Karayipler’de pazarcılık yapmaya başlayan Beyzanur, kararının hikayesini şöyle anlattı:

“Aslında hikâyem daha okurken, üçüncü sınıfta başladı. Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği’nin (BÜMED) bir mentor-mentee projesinde tanıştığım mentorlarım, o yıl Kuveyt’te bir Amerikan kolejinde öğretmenlik işi bulduklarını ve taşındıklarını söylediler. Çok şaşırdım çünkü diplomamızın böyle bir denkliği olduğundan bihaberdim. Tabii ki hemen gidemezdim çünkü tecrübe gerekiyordu.

Mezun olur olmaz yine Boğaziçi’nde Matematik ve Fen Alanları Eğitimi’nde yüksek lisansa kabul aldım ve aynı sene İstanbul’da bir özel okulda çalışmaya başladım. Matematik derslerini İngilizce anlattığımız bir özel okuldu. IB eğitimini de orada öğrendim ve sertifikalarımı toplamaya başladım. Hem çalışıp hem yüksek lisans yaptığım için tüm derslerimi ilk sene alamadım ve yüksek lisansımı tezimle beraber üç senede tamamladım.”