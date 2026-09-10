Boğaziçi Üniversitesi'ni bitirdi, Karayipler'de pazarcı oldu. "İstediğim buymuş"
10.09.2026 15:58
Son Güncelleme: 10.09.2026 15:58
Boğaziçi Üniversitesi mezunu Beyzanur Çaksen, öğretmenlik mesleğini geride bırakıp Bardados'a yerleşti. Karayipler'de kendi markasını kuran Çaksen, artık pazarcılık yapıyor.
1993 yılında Antakya’da doğan Beyzanur Çaksen, Antakya Anadolu Öğretmen Lisesi'ni bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliğini kazanarak İstanbul'a taşındı.
Zaman içerisinde okuduğu üniversitenin avantajlarından yararlanan Çaksen, “Lisans eğitimim bitmeden önceki son yaz, 2016’da Amerika’ya Work and Travel’a gittim. Yaklaşık iki ay New York’ta bir yaz kampında çalıştım ve o zamandan beri yurt dışında yaşamak istediğimi biliyordum.” dedi.
Milliyet gazetesinde yer alan habere göre; Boğaziçi Üniversitesi mezunuyken Karayipler’de pazarcılık yapmaya başlayan Beyzanur, kararının hikayesini şöyle anlattı:
“Aslında hikâyem daha okurken, üçüncü sınıfta başladı. Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği’nin (BÜMED) bir mentor-mentee projesinde tanıştığım mentorlarım, o yıl Kuveyt’te bir Amerikan kolejinde öğretmenlik işi bulduklarını ve taşındıklarını söylediler. Çok şaşırdım çünkü diplomamızın böyle bir denkliği olduğundan bihaberdim. Tabii ki hemen gidemezdim çünkü tecrübe gerekiyordu.
Mezun olur olmaz yine Boğaziçi’nde Matematik ve Fen Alanları Eğitimi’nde yüksek lisansa kabul aldım ve aynı sene İstanbul’da bir özel okulda çalışmaya başladım. Matematik derslerini İngilizce anlattığımız bir özel okuldu. IB eğitimini de orada öğrendim ve sertifikalarımı toplamaya başladım. Hem çalışıp hem yüksek lisans yaptığım için tüm derslerimi ilk sene alamadım ve yüksek lisansımı tezimle beraber üç senede tamamladım.”
"YURT DIŞINDAKİ İŞLERE BAŞVURDUM"
Öğretmenliğe başladığı okulda yine matematik öğretmeni bir çiftle tanışan Beyzanur, “Güney Kore’de iş bulduklarını öğretmen olarak gideceklerini söylediler. Bana da başvuru sürecimde çok yardımcı oldular. Öğretmenliğimin ikinci senesinde ben de yurt dışındaki işlere başvurmaya başladım. Daha çok Uzak Doğu’yu istiyordum çünkü maaşlar ve verilen ek haklar çok daha iyiydi. Şubat 2020’de Çin’deki bir IB okulundan iş teklifi de aldım. Ancak tam da o dönemde pandemi patladı ve evlere kapandık. Pandeminin etkileri biraz durulunca başvurularımı yeniden hızlandırdım ama bu sefer cesaret edip Çin’e başvuramadım.” diye konuştu.
“AİLEM DESTEKLEDİ AMA ANLAM VEREMEDİ”
Çin dışında her yere başvuran ve bir senesi böyle geçen Beyzanur’a Mart 2021’de Barbados’taki bir okuldan iş teklifi geldi.
Hiç düşünmeden teklifi kabul eden Beyzanur, “ Zaten ‘İki sene kalır, tecrübe eder, CV’me yazar, sonra oradan başka bir yere geçerim” diye düşündüm ama öyle olmadı. Ağustos 2021’de Barbados’a taşındım. Şimdi Barbados’taki beşinci senem bitti ve artık öğretmen bile değilim. Bu kararıma ailemin tepkisi hep destekleyen ama çok da anlamayan bir yerden oldu. Neden yurt dışına taşınmak istediğime pek anlam veremiyorlardı. Aslında ben o zamanlar İstanbul’da kaldığım o bodrum katı evden hep daha çok para kazanmanın ve daha refah içinde yaşamanın hayallerini kuruyordum.” şeklinde konuştu.
"MARKAMI KURUP, ÖĞRETMENLİĞİ BIRAKTIM"
Beyzanur, 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Antakyalı birçok kişi gibi hayatında derin izler bırakan acılar yaşadı ve bir gecede çok sayıda sevdiğini kaybetti.
“O zaman anladım ki hayat bu kadar düşünmek için çok kısa” diyen Beyzanur, “Bu mesleği yapmak istemiyordum. Tabii bu kararı kesinleştirmem ve kendime yeni bir sistem kurmam iki yılımı aldı. O sürede öğretmenliğe devam ettim. Bir yandan da alternatif yollar aramaya başladım çünkü Barbados’u çok seviyordum. Çevrem olduğu için burada kalmaya devam etmek istiyor ve İstanbul’un kaos dolu hayatına geri dönmek istemiyordum. Burada öğretmenlik yaptığım son senemde kendi markam ‘Kiss N Sunset’i’ kurdum. Cumartesi günleri buradaki pazara (farmers market’a) gidip çadır kurarak markamı tanıtmaya başladım. İlk senemde o kadar sevildi, o kadar destek gördüm ki artık hiç düşünmeden o sene öğretmenliği bıraktım.” diyerek pazarcılık yapmaya nasıl karar verdiğini anlattı.
"HUZURLUYUM VE KENDİM İÇİN ÇALIŞIYORUM"
Beyzanur pazarda; takı, toka, el emeği ürünleri, annesinin ördüğü çantaları, arkadaşının yaptığı tokaları, pareo, fular gibi ürünleri satıyor.
Pazarcılığın hayal ettiğinden daha kolay geldiğini ifade eden Beyzanur, “Tabii Türkiye’deki pazarlarla buradakini kıyaslayınca eminim ki büyük farklar vardır. Mesela burada pazar sadece cumartesi günleri sabah 06.00 ile 10.00 saatlerinde arasında açık oluyor. Çadırımı kurmaya 05.00’te gidiyorum ve toplanıp oradan ayrılmam yine sabah 11.00’i buluyor. Yani pazar yarım günümü alıyor. Türkiye’deki pazarlar çok daha yorucu ve zorlayıcı olabilir, o konuda bir tecrübem yok.”
“İSTEDİĞİM HAYATIN BU OLMADIĞINI GÖRDÜM”
“Bunca eğitim aldım, yıllarca okudum; yüksek lisans, yayımlanan makaleler, sertifikalar derken aslında tükendim” diyen Beyzanur, “İstediğim hayatın bu olmadığını gördüm. Barbados’un da bunda etkisi büyük bence çünkü burada insanlar çok rahat, telaşsız ve mutlu yaşıyor. Burası dört mevsim yaz; kış soğuğu, doğalgaz faturası gibi dertleri bulunmuyor. İnsanlar hırslı değil de gerektiği kadar çalışıyor. Kendilerini, sağlıklarını daha çok önemsiyor.” şeklinde konuştu.