Boşandığı eşinin düğününde nikah memuru oldu

Tobey Maguire ile Jennifer Meyer, evliliklerini 2016 yılında sonlandırma kararı almış, resmi boşanma davası ise Meyer tarafından 2020 yılının ekim ayında açılmıştı.

Eski çiftin resmi boşanma işlemi, fiili ayrılıktan on yıl sonra, düğünden kısa bir süre önce sonuçlandı.

Magazin dünyası odaklı Page Six platformunun ulaştığı mahkeme kayıtlarına göre 21 Eylül tarihinde evlilik bağının hukuken sonlandırıldığı ve tarafların bekar statüsüne döndüğü karara bağlandı.

Meyer, evlilik statüsünün diğer yasal konulardan ayrı olarak ele alınması talebinde bulundu ve bu talep kabul edildi.

Kalan hukuki meselelerin ayrı bir yargılamayla çözüleceği aktarılırken, çiftin nihai boşanma kararı 1 Ekim tarihinde Los Angeles Yüksek Mahkemesi'nde resmi kayıtlara girdi.

Ayrılık sonrası çocuklarının ortak bakım sürecini sağlıklı bir zeminde sürdüren ikilinin dostane ilişkisi devam etti.

Meyer, mayıs ayında People dergisine yaptığı açıklamada , ayrıldıklarında ilk önceliklerinin çocukları olduğunu belirterek, "Birbirimize insan olarak değer verdik, ne olursa olsun birbirimizin hayatında yer almak istedik. Şükran Günü ve Noel gibi özel günleri ya da doğum günlerini hep birlikte geçiriyoruz, tatillere beraber çıkıyoruz. Tobey olağanüstü bir baba ve eski eş. Geoff da onu seviyor, o da Geoff'u seviyor, dolayısıyla her şey yolunda ilerliyor" ifadelerini kullanmıştı.