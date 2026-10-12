Boşandığı eşinin düğününde nikah memuru oldu
12.10.2026 10:18
Hollywood yıldızı Tobey Maguire, kısa süre önce resmi boşanma işlemlerini tamamladığı eski eşi Jennifer Meyer ile iş insanı Geoffrey Ogunlesi'nin düğününde nikah memuru oldu.
Sinema dünyasında "Örümcek Adam" rolüyle tanınan Amerikalı oyuncu Tobey Maguire, 2020 yılında yollarını ayırdığı eski eşi ve mücevher tasarımcısı Jennifer Meyer ile milyarder bir ailenin mensubu olan iş insanı Geoffrey Ogunlesi'nin düğün törenini bizzat yönetti.
Hawaii'nin Lanai Adası'nda yer alan Four Seasons Resort Lanai bünyesinde cumartesi günü okyanus kıyısında düzenlenen törende 49 yaşındaki Jennifer Meyer ile 34 yaşındaki Geoff Ogunlesi dünyaevine girdi.
Çiftin üç yıllık birlikteliğini resmiyete döken nikah merasimine dünya çapında tanınan çok sayıda ünlü isim katıldı.
Jennifer Meyer ile 2007 yılında Hawaii'nin Kona bölgesinde evlenen ve 2016 yılındaki fiili ayrılığın ardından resmi boşanma süreci geçtiğimiz günlerde tamamlanan Tobey Maguire, nikah kıyıcı rolünü üstlenerek çiftin evliliğini resmen başlatan isim oldu.
Okyanus kenarında çiçeklerle donatılan kemerin altında gerçekleştirilen törende Maguire, elindeki metinden hazırlanan ifadeleri neşeyle okurken, Meyer yeni eşi Ogunlesi ile davetlilerin önünde öpüşerek yeminlerini tazeledi.
Daily Mail gazetesinin haberine göre nikah töreninde hazır bulunan davetliler arasında Tobey Maguire'ın uzun yıllardır yakın arkadaşı olan aktör Leonardo DiCaprio ve kız arkadaşı Vittoria Ceretti, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ile eşi Lauren Sanchez, ünlü oyuncu Courteney Cox ve moda tasarımcısı Rachel Zoe yer aldı.
Çekilen fotoğraflarda gelinlikle davetlilerin arasına karışan Meyer'in, kendisini kucaklayan Courteney Cox ile sıcak anlar paylaştığı görüldü.
GENİŞLEYEN AİLENİN ÇOCUKLARI DA TÖRENDEYDİ
Kutlama yalnızca yeni evli çiftin ilişkisini değil, tarafların kurduğu geniş aile yapısını da bir araya getirdi.
Nikah törenine Meyer'in Maguire ile olan evliliğinden dünyaya gelen 19 yaşındaki kızı Ruby Sweetheart Maguire ve 17 yaşındaki oğlu Otis Tobias Maguire'ın yanı sıra, Ogunlesi ile olan birlikteliğinden birkaç ay önce doğan kız bebeği de katıldı.
Kızı Ruby, kutlama alanından bir gençle çekilen karesini sosyal medya hesabından paylaştı.
Düğünde Meyer, uzun tülü olan beyaz bir gelinlik giyerken damat Geoff Ogunlesi siyah smokin tercih etti.
Havadan ve alandan çekilen görüntüler, çiftin tesis arazisinde ilerleyişini, Meyer'in çiçekli kemerin altındaki damada ve eski eşine doğru yürüyüşünü kaydetti.
İŞ DÜNYASININ TANINAN İSİMLERİ BİR ARADA
Meyer ile Ogunlesi arasındaki ilişki ilk olarak 2023 yılında kamuoyuna yansıdı. Çift 2024 yılında nişanlandı.
Geçen yılın aralık ayında hamile olduğunu duyuran Meyer, Babalar Günü'nde bir kız çocukları dünyaya getirdiklerini açıklamış ve paylaştığı iletide sevinçlerini dile getirmişti.
Gelin Jennifer Meyer, NBC Universal şirketinin eski başkan yardımcısı, aynı zamanda Universal Studios'un eski başkanı ve icra kurulu başkanı Ronald Meyer'in kızı olarak tanınıyor.
Damat Geoff Ogunlesi ise Amherst College mezunu olup müzik menajerliği şirketi Ogunlesi Group'un kurucusu ve üst yöneticisi olarak faaliyet yürütüyor.
Geoff Ogunlesi'nin babası, net servetinin yaklaşık 2,3 milyar dolar olduğu tahmin edilen Nijeryalı avukat ve yatırım bankacısı Adebayo Ogunlesi.
ON YILLIK BOŞANMA SÜRECİ DÜŞÜNDEN HEMEN ÖNCE BİTTİ
Tobey Maguire ile Jennifer Meyer, evliliklerini 2016 yılında sonlandırma kararı almış, resmi boşanma davası ise Meyer tarafından 2020 yılının ekim ayında açılmıştı.
Eski çiftin resmi boşanma işlemi, fiili ayrılıktan on yıl sonra, düğünden kısa bir süre önce sonuçlandı.
Magazin dünyası odaklı Page Six platformunun ulaştığı mahkeme kayıtlarına göre 21 Eylül tarihinde evlilik bağının hukuken sonlandırıldığı ve tarafların bekar statüsüne döndüğü karara bağlandı.
Meyer, evlilik statüsünün diğer yasal konulardan ayrı olarak ele alınması talebinde bulundu ve bu talep kabul edildi.
Kalan hukuki meselelerin ayrı bir yargılamayla çözüleceği aktarılırken, çiftin nihai boşanma kararı 1 Ekim tarihinde Los Angeles Yüksek Mahkemesi'nde resmi kayıtlara girdi.
Ayrılık sonrası çocuklarının ortak bakım sürecini sağlıklı bir zeminde sürdüren ikilinin dostane ilişkisi devam etti.
Meyer, mayıs ayında People dergisine yaptığı açıklamada, ayrıldıklarında ilk önceliklerinin çocukları olduğunu belirterek, "Birbirimize insan olarak değer verdik, ne olursa olsun birbirimizin hayatında yer almak istedik. Şükran Günü ve Noel gibi özel günleri ya da doğum günlerini hep birlikte geçiriyoruz, tatillere beraber çıkıyoruz. Tobey olağanüstü bir baba ve eski eş. Geoff da onu seviyor, o da Geoff'u seviyor, dolayısıyla her şey yolunda ilerliyor" ifadelerini kullanmıştı.