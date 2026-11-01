Boyoz, söğüş, şambali... İzmir'in lezzet mirası

Gastronomi programının konuklarından Diyetisyen Hatice Nur Ege, İzmir mutfağının beslenme açısından sunduğu zenginliğe dikkat çekti. Zeytinyağlı yemekler, mevsimlik otlar ve doğal ürünlerin Ege mutfağının temelini oluşturduğunu belirten Ege; şevketi bostan, cibes otu, turp otu ve enginarı mutlaka denenmesi gereken lezzetler arasında sıraladı. Özellikle zeytinyağının mutfaktaki belirleyici rolüne değinen Ege, doğru beslenmede miktar kadar tüketim alışkanlıklarının ve öğün düzeninin de önemli olduğunu vurguladı.

Boyoz, gevrek ve Şambali gibi İzmir'in sevilen tatlarının dengeli beslenme anlayışı içerisinde tüketilebileceğini ifade eden Ege, yerel lezzetleri tanımanın ve mevsiminde yetişen ürünlerden yararlanmanın önemini anlattı. İzmir'in meşhur söğüşünün de geç saatler yerine gündüz veya akşam öğünlerinde tercih edilebilmesinin sağlık açısından önemli olduğunu belirten Ege, kentin mutfak kültürünü sağlık ve lezzeti bir araya getiren özel bir birikim olarak değerlendirdi.