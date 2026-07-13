Boyu 3 metreyi aştı, tehlikeye aldırmadı. Diyarbakır Surları'nda yürüdü

“Bunu denemeye başladığımda ilk zamanlarda düşüyordum” diyen Ceviz, "Aslında tehlikeli bir iş. Tüm işlerde olduğu gibi bu işin de zorluğu var ama ben şu an alıştım. Surlara çıkmak tehlikeli ve yasak, bunu farkındalık için yaptım. Kimse bunu denemesin. 6 yıldır bu işi yapıyorum. Şu anda profesyonelim ve eğitim de veriyorum. Tahta bacaklarım 1,5 metre, bense 1 metre 90 santimetreyim" şeklinde konuştu.