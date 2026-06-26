Brad Pitt ve Edward Norton Türkiye - ABD maçına damga vurdu. "Hala kendi kendine konuşuyor"
26.06.2026 11:15
Fight Club filminde birlikte rol alan Brad Pitt ile Edward Norton, bu sabahki Türkiye-ABD karşılaşmasını beraber izledi. İkilinin maçı birlikte izlemesi esprilere sebep oldu.
24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılan ve turnuvaya erken veda eden A Milli Futbol Takımı, bu sabah üçüncü grup maçında ABD ile karşı karşıya geldi. Los Angeles'ta oynanan maçta galip gelen taraf 3-2 skorla Türkiye olurken, müsabakayı birçok dünya yıldızı takip etti.
USTA OYUNCULAR BİR ARADA
Tribünlerde maçı takip edenler arasında usta oyuncular Brad Pitt ve Edward Norton da yer aldı. 1999 yapımı David Fincher imzalı Fight Club filminde birlikte rol alan ikilinin müsabakayı birlikte izlemesi sosyal medyada gündem oldu.
Fight Club filmini izleyenler, ikilinin tribünde çekilen fotoğraflarına yorum yağdırdı.
"NEDEN KENDİYLE KONUŞUYOR?"
İkilinin maç karelerine “Edward Norton neden kendiyle konuşuyor?”, "Hala karakteri oynuyor", “A milli futbol takımımızın ABD'yi 3-2 yendiği maçta Edward Norton maçı stattan izlerken solunda biri varmış gibi sürekli konuşuyordu. Düzelmedi” gibi yorumlar yapıdı.
Chuck Palahniuk tarafından yazılan romandan aynı adla uyarlanan Fight Club filminde Edward Norton, anlatıcı ve ana karakter Jack'e hayat verirken, Brad Pitt ise Tyler Durden rolünü canlandırdı.
Filmde Tyler Durden'ın psikolojik problemler yaşayan Jack'in hayali arkadaşı hatta olmak istediği bir alt kişilik olması bu esprilerin ortaya çıkmasını sağladı.