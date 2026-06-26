Brad Pitt ve Edward Norton Türkiye - ABD maçına damga vurdu. "Hala kendi kendine konuşuyor"

Chuck Palahniuk tarafından yazılan romandan aynı adla uyarlanan Fight Club filminde Edward Norton, anlatıcı ve ana karakter Jack'e hayat verirken, Brad Pitt ise Tyler Durden rolünü canlandırdı.

Filmde Tyler Durden'ın psikolojik problemler yaşayan Jack'in hayali arkadaşı hatta olmak istediği bir alt kişilik olması bu esprilerin ortaya çıkmasını sağladı.