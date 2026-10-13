Breaking Bad yıldızı RJ Mitte'nin ölüm nedeni belli oldu. Rol arkadaşları yıkıldı
13.10.2026 11:34
Breaking Bad dizisinde Walter White'ın oğluna hayat veren RJ Mitte, 34 yaşında hayatını kaybetti. ABD'li oyuncunun ölüm nedeni açıklanırken, rol arkadaşları da üzüntüsünü dile getirdi.
Dünyaca ünlü Breaking Bad dizisinde Walter White'ın oğlu Walter White Jr. diğer adıyla Flynn karakterine hayat veren ABD'li oyuncu RJ Mitte'den acı haber geldi.
Dizide canlandırdığı Walter White Jr. karakteri gibi gerçek yaşamında da serebral palsi rahatsızlığıyla mücadele eden ve Breaking Bad sonrası Switched at Birth, The Guardians of Justice ve The Oak Room gibi yapımlarda rol alan RJ Mitte 34 yaşında hayatını kaybetti.
ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANDI
Vince Gilligan'ın yaratıcısı olduğu Breaking Bad dizisindeki performansıyla uluslararası üne kavuşan RJ Mitte'ninTeksas’ın Brownsville kentinde 12 Ekim 2026 Pazartesi günü vefat ettiğini temsilcisi açıkladı.
Ölüm haberi ilk duyurulduğunda olaya dair detaylar açıklanmazken; oyuncunun temsilcisi, People’a yaptığı açıklamada Mitte’nin intihar sonucu hayatını kaybettiğini doğruladı.
Birkaç gün önce podcast programlarına katılarak yeni filmi Talking to Strangers'ın tanıtımını yapan Mitte'nin vefatı, sevenlerini ve rol arkadaşlarını yasa boğdu.
"SENİ ÖZLEYECEĞİM OĞLUM"
Televizyon dünyasının en çok izlenen yapımlarından Breaking Bad dizisinin Walter White'ı Bryan Cranston da RJ Mitte için duygusal bir veda paylaşımı yaptı.
Mitte ile 14 yaşındayken tanıştığını anlatan Cranston, Mitte'nin Walter White Jr. karakterini canlandırdığını ve bu rolü coşkuyla oynadığını belirtti.
RJ Mitte'nin Serebral palsi ile mücadelesine rağmen çekim takvimine ayak uydurduğunu belirten Bryan Cranston, “Yıllar içinde çok iyi bir oyuncuya dönüştüğünü izledik” dedi.
"Daha birkaç hafta önce öğle yemeği için ne zaman buluşabileceğimizi konuşuyorduk. O buluşma geleceğini değiştirir miydi bilmiyorum" diyen usta oyuncu, “Kendi yaşamına son verdiğini öğrenmek özellikle yıkıcı. Onu seviyordum ve yıllar boyunca Walter White olarak onunla birlikte olmaktan büyük mutluluk duydum. Seni özleyeceğim oğlum" ifadelerini kullandı.
"ÇOK TATLI BİR GENÇ ADAMDI"
Dizide Hank Schrader karakterine hayat veren Dean Norris de Mitte’nin ölümünü kalp kırıcı olarak nitelendirdi. Norris, “RJ benim televizyondaki oğlum rolünü oynamasa da sette küçük bir çocukken ona her zaman göz kulak olurdum. Çok tatlı bir genç adamdı ve çok özlenecek. İnanamıyorum. Onu ve ailesini düşünüyorum” dedi.
Breaking Bad'in Jesse Pinkman'ı Aaron Paul, Hollywood Reporter'a verdiği demeçte “Bu haber beni çok üzdü. RJ, seni seviyorum dostum. Seni çok özleyeceğiz” dedi ve okuyuculara “Lütfen bilin ki seviliyorsunuz ve yalnız değilsiniz. Bunu her zaman hatırlayın” diye seslendi.
3 YAŞINDA SEREBRAL PALSİ TEŞHİSİ KONULDU
ABD'nin Mississippi eyaletindeki Jackson kentinde dünyaya gelen RJ Mitte, doğum sırasında beyin hasarı yaşadı ve daha sonra evlat edinildi. Üç yaşındayken kendisine serebral palsi teşhisi konuldu.
2008-2013 yılları arasında yayımlanan Breaking Bad dizisindeki Walter White Jr. rolüyle geniş kitleler tarafından tanındı. Oyuncu, Breaking Bad dışında Netflix'in süper kahraman dizisi The Guardians of Justice'ta Mind Master karakterini canlandırdı. Ayrıca Switched at Birth dizisi ile The Recall (2017) ve The Oak Room (2020) filmlerinde rol aldı.
Oyunculuğunun yanı sıra engelli hakları savunuculuğuyla da öne çıkan Mitte, 2018 yılından bu yana birlikte olduğu Kennedy Suarez ile nişanlıydı.
Hollywood'da engelli bireylerin temsiline yönelik çalışmalar yürüten oyuncu, United Cerebral Palsy ve Shriners Children's kuruluşlarının elçiliğini üstlenirken kendi adını taşıyan Mitte Vakfı aracılığıyla da engelli bireylere yönelik önyargılarla mücadele etti.