Breaking Bad yıldızı RJ Mitte'nin ölüm nedeni belli oldu. Rol arkadaşları yıkıldı

Televizyon dünyasının en çok izlenen yapımlarından Breaking Bad dizisinin Walter White'ı Bryan Cranston da RJ Mitte için duygusal bir veda paylaşımı yaptı.

Mitte ile 14 yaşındayken tanıştığını anlatan Cranston, Mitte'nin Walter White Jr. karakterini canlandırdığını ve bu rolü coşkuyla oynadığını belirtti.

RJ Mitte'nin Serebral palsi ile mücadelesine rağmen çekim takvimine ayak uydurduğunu belirten Bryan Cranston, “Yıllar içinde çok iyi bir oyuncuya dönüştüğünü izledik” dedi.

"Daha birkaç hafta önce öğle yemeği için ne zaman buluşabileceğimizi konuşuyorduk. O buluşma geleceğini değiştirir miydi bilmiyorum" diyen usta oyuncu, “Kendi yaşamına son verdiğini öğrenmek özellikle yıkıcı. Onu seviyordum ve yıllar boyunca Walter White olarak onunla birlikte olmaktan büyük mutluluk duydum. Seni özleyeceğim oğlum" ifadelerini kullandı.