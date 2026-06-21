Breaking Bad'in Gustavo Fring'i Giancarlo Esposito Müslüman oldu: Suudi Arabistan'da şahadet getirdi

Al-Sheikh, ünlü oyuncunun bu kararı almasında, Suudi Arabistan'da geçirdiği süre boyunca edindiği olumlu deneyimlerin ve setteki Müslüman iş arkadaşlarıyla kurduğu sıcak ilişkilerin büyük rol oynadığını ifade etti. Ayrıca Esposito'nun, çekimler esnasında karşılaştığı toplumsal bağlardan ve kendisine gösterilen yoğun misafirperverlikten derin bir memnuniyet duyduğunu dile getirdiği aktarıldı.