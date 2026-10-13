Breaking Bad'in yıldızı 34 yaşında hayatını kaybetti

Vince Gilligan'ın yaratıcısı olduğu Breaking Bad dizisinde Bryan Cranston'ın canlandırdığı Walter White ile Anna Gunn'ın hayat verdiği Skyler White'ın oğlunu oynayan Mitte, performansıyla uluslararası üne kavuştu.

Dizide canlandırdığı Walter White Jr. karakteri gibi gerçek yaşamında da serebral palsi rahatsızlığı bulunan oyuncu, Hollywood'da engelli bireylerin temsiline yönelik çalışmalar yürüttü.

Mitte, United Cerebral Palsy ve Shriners Children's kuruluşlarının elçiliğini üstlenirken kendi adını taşıyan Mitte Vakfı aracılığıyla da engelli bireylere yönelik önyargılarla mücadele etti.

Mitte, ölümünden yalnızca birkaç gün önce podcast programlarına katılarak yeni filmi Talking to Strangers'ın tanıtımını yapıyordu.

Oyuncu, Breaking Bad dışında Netflix'in süper kahraman dizisi The Guardians of Justice'ta Mind Master karakterini canlandırdı. Ayrıca Switched at Birth dizisi ile The Recall (2017) ve The Oak Room (2020) filmlerinde rol aldı.

Mitte'nin yapım ve ön hazırlık aşamasında bulunan başka projeleri de vardı.