Breaking Bad'in yıldızı 34 yaşında hayatını kaybetti
13.10.2026 00:34
Dünyaca ünlü Breaking Bad dizisinde Walter White'ın oğlu Walter White Jr. karakterini canlandıran ABD'li oyuncu RJ Mitte, 34 yaşında hayatını kaybetti.
Televizyon dünyasının en çok izlenen yapımlarından Breaking Bad dizisiyle tanınan ABD'li oyuncu RJ Mitte, 34 yaşında yaşamını yitirdi.
Variety'nin haberine göre Mitte'nin ölümünü temsilcisi doğruladı. Oyuncunun ölüm nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Mitte'nin temsilcisi tarafından yapılan açıklamada, "Sevilen oyuncu, hayırsever ve engelli haklarının tutkulu savunucusu RJ Mitte'nin trajik kaybını derin bir üzüntüyle paylaşıyoruz." ifadelerine yer verildi.
Vince Gilligan'ın yaratıcısı olduğu Breaking Bad dizisinde Bryan Cranston'ın canlandırdığı Walter White ile Anna Gunn'ın hayat verdiği Skyler White'ın oğlunu oynayan Mitte, performansıyla uluslararası üne kavuştu.
Dizide canlandırdığı Walter White Jr. karakteri gibi gerçek yaşamında da serebral palsi rahatsızlığı bulunan oyuncu, Hollywood'da engelli bireylerin temsiline yönelik çalışmalar yürüttü.
Mitte, United Cerebral Palsy ve Shriners Children's kuruluşlarının elçiliğini üstlenirken kendi adını taşıyan Mitte Vakfı aracılığıyla da engelli bireylere yönelik önyargılarla mücadele etti.
Mitte, ölümünden yalnızca birkaç gün önce podcast programlarına katılarak yeni filmi Talking to Strangers'ın tanıtımını yapıyordu.
Oyuncu, Breaking Bad dışında Netflix'in süper kahraman dizisi The Guardians of Justice'ta Mind Master karakterini canlandırdı. Ayrıca Switched at Birth dizisi ile The Recall (2017) ve The Oak Room (2020) filmlerinde rol aldı.
Mitte'nin yapım ve ön hazırlık aşamasında bulunan başka projeleri de vardı.
ABD'nin Mississippi eyaletindeki Jackson kentinde dünyaya gelen RJ Mitte, doğum sırasında beyin hasarı yaşadı ve daha sonra evlat edinildi. Üç yaşındayken kendisine serebral palsi teşhisi konuldu.
2008-2013 yılları arasında yayımlanan Breaking Bad dizisindeki Walter White Jr. rolüyle geniş kitleler tarafından tanındı.
Oyunculuğunun yanı sıra engelli hakları savunuculuğuyla da öne çıkan Mitte, 2018 yılından bu yana birlikte olduğu Kennedy Suarez ile nişanlıydı.