Brezilya'da Shakira fırtınası. Latin popun yıldızından dev konser

03.05.2026 08:51

NTV - Haber Merkezi

Latin popun kraliçesi Shakira, kariyerinin en büyük şovu için Brezilya'daydı. Rio de Janeiro'da, ücretsiz sahil konseri öncesi kentte Shakira çılgınlığı yaşandı.

Müzik dünyasının kalbi Brezilya’da, ünlü Copacabana sahilinde attı.

 

Latin müziğinin dünyaca ünlü ismi Shakira, kariyerinin en büyük konserlerinden biri için Rio de Janeiro’daydı.

On binlerce Shakira hayranı, ücretsiz konserden saatler öncesinde sahili doldurdu.

 

Sadece Brezilyalılar değil, diğer ülkelerden gelen Shakira hayranları da Copacabana sahilindeydi.

Karnaval alanına dönen kentte kimi Shakira hayranları da konser öncesi sanatçının kaldığı otele akın etti.

 

Konser saati yaklaştıkça Rio sokaklarında güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. 8 bin polis memuru sokaklardaydı. Gökyüzünde de polis helikopterleri ve drone'lar bir an olsun durmadı.

Shakira hayranları, yüz tanıma kameraları ve metal dedektörlerin bulunduğu kontrol noktasından geçerek konser alanına alındı.

Kolombiyalı şarkıcının şovu ücretsizdi, ancak kentte 160 milyon dolarlık dev bir ekonomik hareketliliği beraberinde getirdi.