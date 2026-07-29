BTS grubundan Grammy kararı. Sosyal medyadan duyurdular
29.07.2026 16:14
Güney Koreli müzik grubu BTS üyeleri, bu yıl 69'uncusu düzenlenecek olan Grammy Ödülleri öncesinde eserleriyle ilgili verdikleri kararı duyurdu.
1957'den bu yana dağıtılan, Amerikan müzik endüstrisinde büyük bir öneme sahip Grammy Ödülleri, bu yıl 69'uncu kez sahiplerini bulacak. Şubat 2027'de düzenlenecek olan tören heyecanla beklenirken, BTS grubundan şaşırtan bir açıklama geldi.
GRAMMY İÇİN ESER SUNMAYACAKLAR
Yonhap'ın haberine göre, BTS üyeleri, 69'uncu Grammy Ödülleri için eserlerini değerlendirmeye sunmayacaklarını duyurdu. Grup üyeleri Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V ve Jungkook, sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili ortak açıklama yaptı.
BTS üyeleri, müziğin bölgeye veya dile göre sınıflandırılmadan olduğu gibi dinlenmesini ve sevilmesini umduklarını belirtti.
MÜZİKAL AYRIŞTIRMA OLARAK NİTELENDİRİLMİŞTİ
BTS'nin bu kararı, ödülleri veren The Recording Academy'nin 69'uncu Grammy Ödülleri kapsamında "En İyi Asya Pop Müziği Performansı" dahil beş yeni kategori duyurmasının ardından geldi.
The Recording Academy, söz konusu kategorinin Asya pazarlarından çıkan veya bu pazarlarda geniş kabul gören çağdaş pop eserlerini ödüllendirmeyi amaçladığını açıklarken, çok sayıda hayran ve müzik sektörü temsilcisi uygulamayı sanatçıları ana kategorilerden uzaklaştırabilecek bir müzikal ayrıştırma olarak nitelendirmişti.
BTS, çeşitli dallarda Grammy adaylığı elde etmesine rağmen bugüne kadar ödül kazanamadı. Bu durum, K-pop'un küresel ticari başarısına rağmen Grammy Ödülleri'nin İngilizce dışındaki müziklere yeterince yer vermediği yönündeki eleştirileri beraberinde getirmişti.
Öte yandan "Dynamite", "Butter" ve "Fake Love" gibi şarkılarla tanınan K-pop grubu BTS, son olarak Dünya Kupası'nın final karşılaşmasında devre arası şovunda sahne aldı.