BTS grubundan Grammy kararı. Sosyal medyadan duyurdular

Yonhap'ın haberine göre, BTS üyeleri, 69'uncu Grammy Ödülleri için eserlerini değerlendirmeye sunmayacaklarını duyurdu. Grup üyeleri Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V ve Jungkook, sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili ortak açıklama yaptı.

BTS üyeleri, müziğin bölgeye veya dile göre sınıflandırılmadan olduğu gibi dinlenmesini ve sevilmesini umduklarını belirtti.