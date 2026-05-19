Bu akşam TV'de ne var? 19 Mayıs Salı akşamında Kıskanmak final yapıyor, Survivor'da Beyza krizi
19.05.2026 11:13
19 Mayıs Salı akşamı birbirinden iddialı yapımların yeni bölümleri, sinema filmleri ve yarışma programları ekrana gelecek. Ekran başında yorgunluk atmak isteyenler bugün TV'de ne var merak ediyor.
Her gün olduğu gibi bugün de televizyon izleyicileri "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. Peki bugün TV'de ne var? İşte kanalların 19 Mayıs Salı TV rehberi ve Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, Now TV, TV8 yayın akışı…
ATV- A.B.İ
Başrollerini Afra Saraçoğlu ile Kenan İmirzalıoğlu'nun paylaştığı A.B.İ dizisi, 19 Mayıs Salı akşamı saat 20.00'de 16'ncı bölümüyle ekranlara gelecek. Ailesine sırt çeviren Doğan'ın kardeşinin düğünü için memleketine dönmesiyle başlayan dizinin bu akşamki yeni bölümünde Tahir Hancıoğlu'nun ölümüyle birlikte Hancıoğlu ailesinde yıllardır bastırılan sırlar birer birer gün yüzüne çıkmaya başlaması dikkat çekecek.
KANAL D - BEYAZ'LA JOKER
Beyazıt Öztürk'ün sunumuyla ekranlara gelen Beyaz'la Joker adlı yarışma ise 19 Mayıs Salı akşamı saat 20.00'de izleyici ile buluşacak. Yarışmacıların 3 milyon TL büyük ödül için yarıştığı programın bu akşamki yeni bölümüne sosyal medyada tanınan Nesrin Öztürk katılacak.
TRT1 - MEHMET: FETİHLER SULTANI
TRT1'de 19 Mayıs Salı akşamı “Mehmet: Fetihler Sultanı” dizisi, 81'inci bölümüyle ekranlara gelecek. Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmed'in hükümdarlık sürecini ve İstanbul'un fethine uzanan tarihi gelişmeleri anlatan "Mehmed: Fetihler Sultanı"nda zafer üstüne zafer kazanan ve Targovişte’nin kapısına dayanan Sultan Mehmed’in otağı da Vlad'ın hedefi haline gelecek.
SURVIVOR MACERASI SÜRÜYOR
Bu yıl ünlüler gönüllüler formatıyla ekranlara gelen Survivor 2026 macerası sürüyor. 19 Mayıs'ta da yeni bölümüyle ekranlara gelecek olan Survivor'da Beyza'nın ortadan kaybolması dikkat çekerken; kadınlar düzellosunda kimin galip geleceği merak edildi.
Survivor yeni bölüm tanıtımda ise Acun Ilıcalı'nın kader konseyinde, Beyza'nın kamptan kaçtığı ve yarım saat ortadan kaybolduğu ardından da Sercan ile konuşmaya gittiğini söylemesi şaşırttı. Beyza'nın diğer kampa neden gittiği bu akşamki yeni bölümde açıklığa kavuşacak.
KISKANMAK EKRANLARA VEDA EDİYOR
Başrollerini Özgü Namal, Hafsanur Sancaktutan, Mehmet Günsür, Selahattin Paşalı'nın paylaştığı “Kıskanmak” dizisi, düşük reytingler sebebiyle havlu attı. Nahid Sırrı Örik’in aynı adlı klasik eserinden uyarlanan dizi, 19 Mayıs Salı akşamı yayınlanacak 33'üncü bölümüyle ekranlara veda edecek.
Kıskanmak dizisinin final bölümü fragmanında ise Mükerrem’in oğlu Aziz'i Nalan'dan uzak tutabilmek için konaktan ayrılmaya karar vermesi ve Halit’in Nalan’a aktardığı sırrın, Nüzhet’in geleceğini nasıl etkileyeceği merak konusu oldu.
GELİN DİZİSİ DEVAM EDİYOR
Talya Çelebi ve Cenay Türksever'in başrollerini paylaştığı, aileleri için bir araya gelen Cihan ile Hançer'in sürprizlerle dolu öyküsünü konu eden “Gelin” dizisi de her gün 19.00'da Kanal 7 ekranlarında buluşuyor. “Gelin” bu akşam da 449'uncu bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.
STAR TV- ŞABAN OĞLU ŞABAN
19 Mayıs Salı akşamı Star TV ekranlarında da saat 20.00'de “Şaban Oğlu Şaban” filmi yayınlanacak. Kemal Sunal, Şener Şen, Adile Naşit, Ayşen Gruda gibi isimlerin yer aldığı film; aynı yerde askerlik yapan iki arkadaş olan Şaban ve Ramazan'ın askerlik esnasında ve sonrasında başlarına gelen rastlantısal olayları konu ediyor.
Saat 22.15'te de Star TV ekranlarında “Sevdiğim Sensin” dizisi, tekrar bölümüyle izleyiciyle buluşacak.
SHOW TV- SON BİR TATİL
Başrollerini Toygan Avanoğlu, Burcu Gönder, İlayda Sezgin'in paylaştığı, Erkan Özcan imzalı “Son Bir Tatil” filmi de 19 Mayıs Salı akşamı televizyon ekranlarında ilk kez izleyiciyle buluşacak. kızlarına boşanacaklarını söylemenin yolu arayan bir çiftin hikayesini konu eden film, bu akşam saat 20.00'de Show TV ekranlarında olacak.