Bu ildeki mahallede herkesin soyadı aynı. Resmi işler lakaplarla yürüyor

Ordu'nun Perşembe ilçesine bağlı 135 haneli Yazlık Mahallesi'nde yaşayanların hepsinin soyadlarının “Sarı” olması kimi zaman karmaşalara da neden olabiliyor. Aynı isimde olanlar, soyadları da Sarı olunca takılan lakaplar ile tanınıyor. Bu durum, mahallede resmi evrak ve resmi işlerde de karışıklıklara neden oluyor.

Bir nedenden dolayı karakola çağırılan bir kişi yerine aynı ismi taşıyan başka bir kişi gidebiliyor. Bu durumda ise TC kimlik numaraları, anne ve baba adları ile lakaplar devreye giriyor.

Uzaktan da olsa hepsi birbirleriyle akraba olan vatandaşlar, alıştığı bu durumu garipsemezken, ilk defa böyle bir olayla karşılaşanlar ise şaşırıyor. Mahallede, mezar taşlarında ise bütün soy isimler Sarı olarak yer alıyor.