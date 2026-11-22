Çevre mahallelerde yaşayan vatandaşların da sigarayı bırakabilmek için kendilerinden destek istediklerini anlatan Sezer, "Birlikte bıraktık. Burada KOAH hastaları vardı, makineye bağlı olanlar vardı. Hava almak için makineye bağlanıyor ama çıkar çıkmaz hemen sigarayı yakıyor. Onları da örnek gösterdik. Bu kadar temiz havanın içerisinde sigara içilmesi herkese zarar veriyordu. Çok şükür bundan da kurtuldular. Ben devam ettiğim müddetçe bu uygulama böyle devam edecek. Kimse bizim gözümüzün önünde açıkta sigara içemez. Hangi mahalleme gidersen git, her taraf tertemiz" ifadelerini kullandı.

Köy sakinlerinden Selfinaz Doğan da 49 yıllık eşi Murat Doğan'ın kendisi için sigarayı bıraktığını anlatarak, "Doktor, eşimin sigara içmemesi gerektiğini söyledi. Kanımda nikotin olduğunu öğrenince eşim de bırakmaya karar verdi. 2004 yılında 14 Şubat Sevgililer Günü'nde benim için sigarayı bıraktı. Evimiz tertemiz. Hiç duman, is olmuyor. Allah herkese böyle sigara içilmeyen bir ortam nasip etsin" dedi.

Murat Doğan ise eşi sayesinde sigarayı bıraktığını ve bu durumdan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Sigarayı bıraktıktan sonra kendisini daha iyi hissetmeye başladığını söyleyen Doğan, herkese sağlıklı bir yaşam için sigarayı bırakmalarını tavsiye etti