Lüle taşlarından takı işlemenin zor yanlarından bahseden Aziz Yavuz, "Çok hassas bir taş. Aynı zamanda işlenebilir, kolay diyoruz ama bir o kadar da zorlukları var. Bir heykeltıraş heykelini bozduğu yere yeniden bir çamur koyabilip düzeltme şansı olabiliyor ama bizim lüle taşında böyle bir şansımız yok. Giden parçası gidiyor, hata yapma lüksün yok. Meşakkatleri çok işin ama bir o kadar da keyifli. Ortaya çıkan eserler tabii ustadan ustaya gelişim gösteren çok farklı, güzel eserler oluyor. Bu da işi keyifli kılan kısmı" dedi.

“LÜLE TAŞI TAKILARI KULLANDIKÇA RENK DEĞİŞTİRİR, GÜZELLEŞİR”

Taştan yapılan takıların hafif olduklarını anlatan Yavuz, "Lüle taşı takı ve tespih gibi aksesuarlarda çok hoş durur. Özellikle kadın takılarında kullandığı takdirde mesela bir küpe taktığında var mı yok mu hissetmez ağırlığını. Bileklik taktığında bileğinde takını ağırlığını hissetmezsin. Lüle taşı takıları kullanıldıkça renk değiştirir, güzelleşir. Bu her doğal taşta bulunmayan bir özellik. Bu yüzden çok kıymetli" dedi.