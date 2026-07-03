Bu ünlüyü tanıdınız mı? "Filtresiz, sakalsız bendeniz"
03.07.2026 14:28
Magazin dünyasının ünlü isimleri zaman zaman görülmemiş çocukluk pozlarını takipçileriyle paylaşıyor. Bu kez hayranlarını geçmişe götüren isim ünlü bir sanatçı oldu.
Ünlüler dünyasının yıldızları, kariyerleri ve başarıları kadar özel hayatları ve sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Bazıları gündelik hayatından kesitleri takipçileriyle paylaşırken; kimileri de hayranlarını seneler öncesine götürüyor.
Bu kez nostaljik fotoğraflarını yayınlayan isim, Grek müziğin ustası Fedon Kalyoncu oldu. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan 79 yaşındaki ünlü sanatçı, takipçilerini 63 yıl geriye götürdü.
TAKİPÇİLERİNİ 1963 YILINA GÖTÜRDÜ
Gençlik yıllarında deniz kenarında çekilen bir fotoğrafını yayınlayan Fedon, paylaşımına “1963 yazı, filtresiz, sakalsız, bronz, slip mayolu bendeniz Fedon” notunu düştü.
Ünlü ismin nostaljik fotoğrafına “Siz eskiden beri sporcuymuşsunuz”, “Heykel gibiymişsiniz”, “Maşallah” gibi yorumlar geldi.
Yaz sezonu denince akla gelen ilk isim olan ve her yıl denize girdiği anlar “Fedon denize düştü” diye haberleşen usta sanatçı, taverna müzik alanında Türkiye'nin en tanınmış isimlerinden biri oldu.
"SON NEFESİME KADAR SAHNEDEYİM"
“Aşığınım”, “Gel Artık”, “Nerdesin” gibi şarkılarla tanınan Fedon, 1946'da İstanbul'da dünyaya geldi. Babası Rum, annesi Ermeni olan Fedon Kalyoncu, 1962 ve 1972 yılları arasında sinema sektöründe çeşitli işlerde çalıştı.
1991'de şarkı söylemeye başlayan Fedon, daha önceki bir röportajında müzikten kopamayacağını ve son nefesine kadar sahnede olmak istediğini şöyle ifade etmişti:
“Jübilem mezarda olacak. Sahneyi bırakmayı asla düşünmüyorum. Sahnede çalışmak benim için bir yaşam tarzı. Bugüne kadar kazandığım paraları tatil beldelerinde yan gelip yatmak için değil, çalışmak için harcadım. Son nefesime kadar sahnedeyim. Rabbim ne derse o olur ama sahnede veda etmek istiyorum. İnşallah ölümüm Metin Arolat ve Zeki Müren gibi sahnede olur.”