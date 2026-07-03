Bu ünlüyü tanıdınız mı? "Filtresiz, sakalsız bendeniz"

“Aşığınım”, “Gel Artık”, “Nerdesin” gibi şarkılarla tanınan Fedon, 1946'da İstanbul'da dünyaya geldi. Babası Rum, annesi Ermeni olan Fedon Kalyoncu, 1962 ve 1972 yılları arasında sinema sektöründe çeşitli işlerde çalıştı.

1991'de şarkı söylemeye başlayan Fedon, daha önceki bir röportajında müzikten kopamayacağını ve son nefesine kadar sahnede olmak istediğini şöyle ifade etmişti:

“Jübilem mezarda olacak. Sahneyi bırakmayı asla düşünmüyorum. Sahnede çalışmak benim için bir yaşam tarzı. Bugüne kadar kazandığım paraları tatil beldelerinde yan gelip yatmak için değil, çalışmak için harcadım. Son nefesime kadar sahnedeyim. Rabbim ne derse o olur ama sahnede veda etmek istiyorum. İnşallah ölümüm Metin Arolat ve Zeki Müren gibi sahnede olur.”