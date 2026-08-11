Bücür Cadı'nın Abbas'ıydı. Yunus Bülbül evlendi
11.08.2026 14:36
Son Güncelleme: 11.08.2026 14:53
Şarkıcı ve oyuncu Yunus Bülbül, nikah masasına oturdu. Bülbül, mutlu anlarını takipçileriyle paylaştı.
Müzik kariyerinin yanı sıra birçok dizide de rol alan ve yıllar önce yayınlanan Bücür Cadı dizisinde hayat verdiği Köfteci Abbas rolüyle hafızalara kazınan 71 yaşındaki Yunus Bülbül, dünyaevine girdi.
Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Yunus Bülbül, Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde Neslihan Mutlu ile hayatını birleştirdi.
Eşinin de kendisi gibi sanatçı olduğunu söyleyen Bülbül, nikah törenini sosyal medya hesabından paylaştı.
MUTLULUK DOLU BİR YAŞANTI TEMENNİ ETTİ
Yunus Bülbül, paylaşımına "Çok sevdiğim Neslihan Hanım ile Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde çok şükür imzamızı çaktık. Allah bize sağlıklı, mutluluk dolu bir yaşantı versin" notunu düştü. Bülbül'ün nikah videosuna çok sayıda tebrik mesajı geldi.