Büklükale'nin sırları ortaya çıkıyor. Büyük İskender dönemine ait izler bulundu

Bugün bulunan eserler arasında en dikkat çekici olanlardan biri tutamaklı bir damga mührü olduğunu belirten Matsumura, "Bu damga mührünün üzerinde motif olarak iki hayvan figürü yer alıyor. Alt kısmında ise çok küçük delikleri bulunan bir motif var. Bunun ne olduğu şimdilik tam olarak belli değil. Ancak bu tür damga mühürleri genellikle 2'nci binyılın Karum Dönemi’nin sonlarından Eski Hitit Dönemi’ne kadar uzanan süreçte kullanılan bir tip olarak biliniyor" dedi.

Bir saray kompleksinin giriş kısmına ait mimari yapılar tespit edildiğini belirten Matsumura, “Büklükale’deki kazılarda bugüne kadar en batıda bulunan Hititçe çivi yazılı tabletler ortaya çıkarıldı. 2019 yılından itibaren ise burada Hurrice tabletler de bulunmaya başlandı” ifadelerini kullandı.