Bülent Ersoy kural bozdu. 74 yaşında estetik yaptırdı
05.07.2026 12:57
Türk sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy, son paylaşımıyla adından söz ettirdi. 74 yaşında usta isim estetik operasyon geçirdiğini duyurdu.
Gerek açıklamaları gerek kostümleriyle adından söz ettiren Bülent Ersoy, bu kez kural bozdu. Daha önce estetik operasyonlara karşı mesafeli olduğu bilinen Ersoy, bıçak altına yattı. Ersoy'un yüz gençleştirme, orta yüz germe ve alın germe uygulamaları yaptırdığı iddia edildi.
74 yaşındaki usta isim hastane odasından yaptığı paylaşımla estetik operasyon geçirdiğini duyurdu.
"ESTETİK BENDEN ÇOK UZAK BİR KAVRAMDI"
Paylaşımında "Muhterem takipçilerim; biz starların yaşı yoktur, yaşı olmayan insanlarız. Lakin yaş almak da bir gerçek..." diyen Ersoy, sözlerine şöyle devam etti:
"Yıllardır estetik denildiğinde, bu konu benden çok uzak bir kavramdı. Belki inanmayacaksınız ama en basitinden, çok uzun yıllardır bir botoks bile yaptırmamıştım. Doktoruma kendimi emanet ettim; aldığım sonucun başarısını ve sevincini sizlerle paylaşıyorum."
Bülent Ersoy'un paylaşımına Safiye Soyman, Kuşum Aydın, Sevim Emre gibi birçok ünlü isim yorum yaptı ve geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Usta sanatçının değişimi şimdiden merak konusu oldu.
Öte yandan Ebru Gündeş de kısa bir süre önce konserlerinden birinde estetik itirafında bulunmuş ve "Yarım yüz gerdirme ameliyatı yaptırdım. Sizler için yaptırdım. Nasıl, 10 yaş gençleşmiş miyim?" demişti.