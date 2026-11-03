Bülent İnal'dan set itirafı. "Yemek yapmayı çok sevdiğim için fırın aldım"

53 yaşındaki oyuncu, o günleri “Evden bir şeyler getiriyordu insanlar, Kekler, börekler... Orada pişiriyorduk beraber yiyorduk. Uzun kış gecelerinde setlerde yapacak bir şey yok. Bunları yapıyorduk yani" diye anlattı.

“Biraz o aile ortamı da bunu sağlıyor” diyen İnal, "Fırının bende öyle bir şeyi vardır. Yani bir fırın yanıyorsa, o kokular geliyorsa orada güzel bir aile vardır. O yüzden o duyguyu, aile olmayı seviyorum" ifadelerini kullandı.