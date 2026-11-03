Bülent İnal'dan set itirafı. "Yemek yapmayı çok sevdiğim için fırın aldım"
03.11.2026 09:36
Ömür Usta adlı dizide rol alan Bülent İnal, Bambaşka Sohbetler'e konuk oldu. Yemek yapmayı çok sevdiğini söyleyen oyuncu, bu nedenle bazı setlere fırın aldığını anlattı.
Daha önce “Ihlamurlar Altında”, “Payitaht Abdülhamid”, “Tatar Ramazan” gibi projelerde boy gösteren Bülent İnal, Ceyda Düvenci'nin sunumuyla NTV ekranlarında izleyiciyle buluşan “Bambaşka Sohbetler” programına konuk oldu.
Yemek yapmayı da yemeyi de çok sevdiğini söyleyen Bülent İnal, daha önce çalıştığı projelerin setlerinden bir ikisine fırın aldığını açıkladı.
"BİR FIRIN YANIYORSA ORADA GÜZEL BİR AİLE VARDIR"
53 yaşındaki oyuncu, o günleri “Evden bir şeyler getiriyordu insanlar, Kekler, börekler... Orada pişiriyorduk beraber yiyorduk. Uzun kış gecelerinde setlerde yapacak bir şey yok. Bunları yapıyorduk yani" diye anlattı.
“Biraz o aile ortamı da bunu sağlıyor” diyen İnal, "Fırının bende öyle bir şeyi vardır. Yani bir fırın yanıyorsa, o kokular geliyorsa orada güzel bir aile vardır. O yüzden o duyguyu, aile olmayı seviyorum" ifadelerini kullandı.
"SETİM BİTTİĞİNDE MUTLAKA EVE GİDERİM"
Melis Tüysüz ile mutlu bir evliliği ve Çınar adında 14 yaşında bir oğlu olan Bülent İnal, ailesine olan düşkünlüğünü de şu sözlerle anlattı:
“Setim bittiğinde mutlaka eve gitmek isterim. 'Bugün şuraya gidiyorum, eve gelemiyorum' diyemiyorum. Çekim bittiği an içimde 'hemen eve gitmem lazım' hissi oluyor.”