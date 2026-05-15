Burcu Güneş'le davalık olan İrem Derici sessizliğini bozdu. "Ben de dava açtım"
15.05.2026 12:10
Son Güncelleme: 15.05.2026 12:14
Burcu Güneş ile aylar önce girdiği polemik sonrası davalık olan İrem Derici, konuyla ilgili ilk kez konuştu. Ünlü şarkıcı, Güneş'e karşı dava açtığını söyledi.
"Alimallah", "Biz Aşkı Meleklerden Çaldık", "Ay Şahit", "Gül Kokusu", "Oflaya Oflaya" gibi şarkılarıyla tanınan Burcu Güneş'in aylar önce katıldığı bir etkinlikte Demet Akalın'ı sanat, duruş, emek ve kalite açısından kendine yakın görmediğini söylemesi ve "Onu kendi yolumda benimle rakip olabilecek seviyede de görmüyorum" ifadelerini kullanması tartışma yaratmıştı.
Tartışma sosyal medyaya taşınırken, birçok kadın şarkıcı Güneş'e tepki gösterdi. Tartışmaya dahil olan ve Akalın'a destek veren İrem Derici'nin Güneş için “ruh hastası” ifadesini kullanması sonrası ikili davalık oldu. Burcu Güneş, meslektaşına 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.
"TELEFONLA KONUŞMA FOBİM VAR"
Yaşananların ardından İrem Derici'den ilk açıklama geldi. Habertürk'e konuşan ünlü şarkıcı, "Ben de dava açtım. Kendisine mesaj atıp ‘gerek yoktu’ dedim. O da bana numarasını yolladı ve ‘konuşalım’ dedi. Ama benim telefonla konuşma fobim var. 2017'deki yoğun bakım sürecimden beri telefonla konuşamıyorum" diyerek süreci anlattı.
"DAVAYI KAZANIRSAM BAĞIŞ YAPACAĞIM"
"Evlenmene Bak", "Papatya", "Ben Tek Siz Hepiniz" ve "Aşkımız Olay Olacak" gibi şarkılarıyla tanınan 38 yaşındaki İrem Derici, kendi açtığı davayı kazanması halinde HAYTAP'a ve hayvan barınaklarına bağış yapacağını söyledi.
Bu tarz şeylerle uğraşmak istemediğini ifade eden İrem Derici, “Eski İrem'i geride bırakmaya çalışıyorum” ifadelerini kullandı.
"BU SENE DÜĞÜN YOK"
3 Şubat’ta nişanlandığı Melih Kunukcu ile evlilik tarihi hakkında da konuşan İrem Derici, henüz düğün tarihinin belli olmadığını da söyledi. Ünlü şarkıcı, “Bu sene düğün yok. Nikah yapıp seneye düğün yapabiliriz. Düğünümde en çok Sezen Aksu'yu görmek isterim” dedi.