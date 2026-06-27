Bursa'da Kültür Yolu Festivali heyecanı

Törende konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, “2021 yılında tek bir şehirde başlatmış olduğumuz bu yolculuk bugün 7 bölgemizi birden saran 26 şehrimize ulaşan büyük bir kültür ve sanat köprüsüne dönüşmüştür. Nisan ayında Şanlıurfa’da başlayan Kasım ayında Adana’da tamamlanacak olan festivalimizin kapsamı, süresi, sanatçı çeşitliliği ve ziyaretçi sayısıyla Türkiye’nin kültür hayatında müstesna bir yere sahip olmuştur” dedi.

Festivali uluslararası platformlara da taşıdıklarını söyleyen Yazgı, “Bakanlık olarak kültür ve sanatı toplumun her kesimine ulaştırmayı, şehirlerimizin sahip olduğu kültürel mirası daha geniş kitlelerle buluşturmayı ve kentlerimizi birer marka şehir haline getirmeyi temel önceliğimiz arasında görüyoruz” dedi.

Bu hedef doğrultusunda doğası, tarihi, kültürüyle öne çıkan Bursa'da olduklarını belirten Yazgı, "Ne mutlu bize ki bu yıl aynı zamanda Bursa’mızın şanlı fethinin 700’üncü yıl dönümünü idrak ediyoruz. Asırlar önce toprağa düşen o kutlu tohumun bugün kökleri tarihe, dalları geleceğe uzanan ulu bir çınara dönüşmesinin gururunu hep birlikte yaşıyoruz” diye konuştu.