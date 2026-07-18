Bursa'nın tescilli lezzeti ezber bozdu. 2 aylık uğraş sonrası sıcak tatlının yeni hali

Süt helvasının Bursa mutfağının simge tatlılarından biri olduğunu söyleyen Emir Topuk, yaz aylarına uygun yeni bir alternatif oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

Bursa süt helvasının sıcak servis edildiğini dondurmanın ise soğuk tüketildiğini anımsatan Topuk, “Hazırladığımız klasik dondurma bazının içine süt helvası ilave edip kaynatıyoruz. Burada önemli olan içerisine süt helvası kurusu da ekliyoruz” dedi.

Süt helvası kurusunu, çok ince tepsilere döküp uzun saatler düşük ısıda pişirerek elde ettiklerini belirten Topuk, “İçindeki nemini kaybetmesini sağlıyoruz. Bu sayede süt helvası aslında bir kraker formuna dönüşüyor. Bunu dondurmanın içine katıyoruz. Sonra üzerine de daha sert, daha kırılgan, daha yanık bir süt helvası kurusu ekleyip servis ediyoruz. Aynı lezzet karakterini koruyabilecek bir ürün ortaya çıkarmayı amaçladık” ifadelerini kullandı.