Bursa'nın tescilli lezzeti ezber bozdu. 2 aylık uğraş sonrası sıcak tatlının yeni hali
18.07.2026 11:53
Bursa'nın coğrafi işaretli süt helvası, "Aynı lezzet karakterini korunarak 2 aylık uğraşın sonunda yeni bir ürüne dönüştürüldü.
Bursa'nın 2021 yılında coğrafi işaret tescili alan lezzetlerinden süt helvası, yaz aylarında tüketicilere alternatif bir sunum için dondurma olarak beğeniye sunuldu.
Nilüfer ilçesinde esnaf lokantası işleten şef Emir Topuk ile ekmek ve dondurma ustası Hakan Doğan, yaklaşık iki ay süren denemelerin ardından Bursa süt helvasını dondurma formuna uyarladı.
NASIL HAZIRLANIYOR?
Ürünün hazırlanışı ise şöyle:
Klasik dondurma bazına süt helvası eklenerek karışım birlikte pişiriliyor. Daha sonra düşük sıcaklıkta uzun süre kurutularak gevrek hale getirilen süt helvası parçaları hem dondurmanın içine katılıyor hem de servis sırasında üzerine ekleniyor.
Dondurma formundaki Bursa süt helvası, yaz mevsiminde serinletici lezzet olarak tüketiciye sunuluyor.
"AYNI LEZZETİ KORUYABİLEN BİR ÜRÜN ORTAYA ÇIKTI"
Süt helvasının Bursa mutfağının simge tatlılarından biri olduğunu söyleyen Emir Topuk, yaz aylarına uygun yeni bir alternatif oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.
Bursa süt helvasının sıcak servis edildiğini dondurmanın ise soğuk tüketildiğini anımsatan Topuk, “Hazırladığımız klasik dondurma bazının içine süt helvası ilave edip kaynatıyoruz. Burada önemli olan içerisine süt helvası kurusu da ekliyoruz” dedi.
Süt helvası kurusunu, çok ince tepsilere döküp uzun saatler düşük ısıda pişirerek elde ettiklerini belirten Topuk, “İçindeki nemini kaybetmesini sağlıyoruz. Bu sayede süt helvası aslında bir kraker formuna dönüşüyor. Bunu dondurmanın içine katıyoruz. Sonra üzerine de daha sert, daha kırılgan, daha yanık bir süt helvası kurusu ekleyip servis ediyoruz. Aynı lezzet karakterini koruyabilecek bir ürün ortaya çıkarmayı amaçladık” ifadelerini kullandı.
"İKİ AY BOYUNCA FARKLI REÇETELER ÜZERİNDE ÇALIŞTIK"
Emir Topuk, istenilen kıvam ve aromayı yakalayabilmek için yaklaşık iki ay boyunca farklı reçeteler üzerinde çalıştıklarını dile getirdi.
Topuk, süt helvası dondurmasının eylül ayında düzenlenecek Bursa Gastronomi Festivali'nde de tanıtılacağını, yeni sunumun coğrafi işaretli ürünün daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlamasını beklediklerini dile getirdi.