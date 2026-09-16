Bütün yollar Roma'ya çıkmıyormuş. Araştırmaya göre İstanbul daha merkezi

Roma yolları, dünyanın ilk kıta ölçekli ulaşım sistemlerinden birinin omurgasını oluşturdu. Kara yolları; gemilerin kullanabildiği nehirler ve deniz rotalarıyla birleşerek geniş bir ulaşım ağı meydana getirdi.

Roma lejyonları tehditlere karşı harekete geçmek, başka birliklere yardım etmek ve yeni bölgeleri ele geçirmek için bu yollardan yararlandı. Mallar, fikirler, insanlar ve hastalıklar da imparatorluk boyunca bu güzergâhlardan yayıldı.

Erken Hristiyanlık gibi dönemin yeni düşünceleri de insanların kara ve deniz yolculuklarıyla farklı bölgelere ulaştı.

Ancak araştırmacılara göre yolların büyük bölümü askeri seferlerden çok, çiftlikler ile tarlalar arasındaki günlük yolculuklarda ve ürünlerin yerel pazarlara taşınmasında kullanılıyordu.