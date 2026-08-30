"Büyük bir kalp krizi geçirdi" Cem Yılmaz'ın sağlık durumu nasıl? Yeni açıklama geldi

Anjiyoyu gerçekleştiren Yılmaz'ın doktoru da operasyonu ve sonrasını anlatmıştı.

Hastaneye geldiğinde Yılmaz'ın bilincinin açık olduğunu aktaran doktor, şöyle konuşmuştu:

"Hemen anjiyo laboratuvarına aldık. El bileğinden yaklaşık 40 dakikada balon ve stent işlemini tamamladık. Kendisi yoğun bakımda. Şu an durumu stabil. Takibini burada 2 gün boyunca sürdürmeyi planlıyoruz. Umarım sağlıcakla yakında ailesine kavuşur. Anjiyosu çok güzel geçti. Kalp krizini ilgilendiren damara balon ve stent işlemleri uyguladık. Şu anda yatağında istirahat ediyor."

"KALP KRİZİNİ İLGİLENDİREN DAMARI AÇIYORUZ”

Cem Yılmaz'ın 2 gün sonra taburcu edilebileceğini ve durumunun stabil olduğunu ifade eden doktor, şunları kaydetmişti.

“Şu anda tek damar, bir ufak yan damarı için ileride gerekir mi diye sonra bakıyoruz. Şu an kalp krizini ilgilendiren damarı açıyoruz. Diğer yan damar için de ayrıntılı bakacağız. Belki ona hiç işlem yapmaya gerek kalmayacak. Orası ilaçla idare eder. Bizim kalp krizi türlerimiz var. Bir insanın geçirebileceği büyük kalp krizlerinden biriyle geldi. İki saat içinde çoğu dokusu ölmeden kalp yetmezliği dönmeden müdahale ettik. Sağ olsun Ayvacık Devlet Hastanesindeki arkadaşlar çok güzel müdahale etmişler. 112 Acil Çağrı Merkezi, ambulansı çok hızlı yönlendirmiş. Herkes, Ayvacık'tan itibaren göğüs ağrısı başladığı andan beri Cem Bey’e güzel müdahale etmiş.”