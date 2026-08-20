Buzdolabına 1 kase koymak yeter. Bu yöntemi bilen yok, kötü kokuyu gideriyor
20.08.2026 15:34
Son Güncelleme: 20.08.2026 15:35
Buzdolabını açtığınızda kötü koku yayılıyorsa bunu önlemenin yolu sandığınız kadar zor değil. Evde bulunan doğal malzemelerle buzdolabı içinde oluşan kötü kokulardan kurtulabilmek mümkün.
Buzdolabındaki kötü koku nasıl giderilir? sorusuna yanıtr arıyorsanız cevabını mutfağınızda bulunan doğal malzemelerde bulabilirsiniz.
Buzdolabında unutulan yemekler, dökülen yiyecekler ve soğan, balık gibi yoğun kokulu gıdalar zamanla kötü kokuların oluşmasına neden olabilir. Üstelik bu kokular buzdolabındaki diğer yiyeceklere de sinebilir.
Buzdolabınızı temiz ve ferah tutmak için deneyebileceğiniz doğal yöntemler.
1. KABARTMA TOZU
Buzdolabı kokularını gidermenin en bilinen yöntemlerinden biri kabartma tozudur. Küçük bir kaseye koyacağınız kabartma tozunu buzdolabının arka kısmına yerleştirerek kokuların emilmesine yardımcı olabilirsiniz.
Etkisini koruması için kabartma tozunu 1-3 ayda bir yenilemeniz önerilir.
2. KAHVE TELVESİ
Kahve telvesi de kötü kokuları emmek için kullanılabilir. Kahvenizi hazırladıktan sonra kalan telveyi sığ ve açık bir kaba koyarak buzdolabına yerleştirebilirsiniz.
Kahve telvesi bir süre sonra kokuları emmeye yardımcı olurken buzdolabında hafif bir kahve kokusu bırakabilir.
3. LİMON
Buzdolabını daha ferah kokutmak için limondan da yararlanabilirsiniz. Bir limonu ikiye bölüp kesik tarafı yukarı gelecek şekilde küçük bir tabağa yerleştirmeniz yeterli.
Limonun ferah kokusu, buzdolabındaki ağır kokuların azalmasına yardımcı olabilir. Daha yoğun temizlik için limon suyunu kabartma tozu ve tuzla birlikte de kullanabilirsiniz.
4. SİRKE
Kötü kokunun kaynağı buzdolabına dökülmüş bir yiyecek ya da kirli bir yüzeyse yalnızca koku emici kullanmak yeterli olmayabilir. Öncelikle buzdolabının içini temizlemek gerekir.
Beyaz sirke ve suyu eşit miktarda karıştırarak hazırlayacağınız solüsyonla buzdolabının iç yüzeylerini silebilirsiniz. Temizlik sonrasında kapağı bir süre açık bırakarak buzdolabının havalanmasını sağlayabilirsiniz.
5. ÇAY POŞETLERİ
Kullanılmış çay poşetlerini de değerlendirebilirsiniz. Birkaç çay poşetini hafifçe kuruttuktan sonra açık bir kaba koyup buzdolabına yerleştirin.
Çay yapraklarının gözenekli yapısı kokuların emilmesine yardımcı olabilir. Poşetleri yaklaşık haftada bir yenilemek daha etkili sonuç verebilir.
6. ÇİĞ YULAF
Çok bilinmeyen yöntemlerden biri de çiğ yulaf kullanmak. Bir avuç pişmemiş yulafı açık bir kaba koyarak buzdolabına yerleştirebilirsiniz.
Yulafın emici yapısı, nemin ve buna bağlı oluşabilecek kokuların azalmasına yardımcı olabilir.