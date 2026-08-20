Buzdolabına 1 kase koymak yeter. Bu yöntemi bilen yok, kötü kokuyu gideriyor

Kahve telvesi de kötü kokuları emmek için kullanılabilir. Kahvenizi hazırladıktan sonra kalan telveyi sığ ve açık bir kaba koyarak buzdolabına yerleştirebilirsiniz.

Kahve telvesi bir süre sonra kokuları emmeye yardımcı olurken buzdolabında hafif bir kahve kokusu bırakabilir.

3. LİMON

Buzdolabını daha ferah kokutmak için limondan da yararlanabilirsiniz. Bir limonu ikiye bölüp kesik tarafı yukarı gelecek şekilde küçük bir tabağa yerleştirmeniz yeterli.

Limonun ferah kokusu, buzdolabındaki ağır kokuların azalmasına yardımcı olabilir. Daha yoğun temizlik için limon suyunu kabartma tozu ve tuzla birlikte de kullanabilirsiniz.