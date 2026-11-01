"Cadılar Bayramı Kraliçesi" ilgileri yine topladı. Heidi Klum bu yıl "kopmuş bir el" oldu

Tercih ettiği Cadılar Bayramı kostümleri ile yıllardır Hollywood'un en çok konuşulan isimleri arasında yer alan dünyaca ünlü model Heidi Klum, bu yıl da şaşırtıcı bir görünüme imza attı.

Solucandan dev tavus kuşuna, Medusa'dan uzaylıya kadar birbirinden sıra dışı karakterlere bürünen Klum bu kez kendi sol elinden esinlenerek hazırlanan devasa ve kanlı bir kopmuş el kostümü giydi.

Ünlü model, New York'ta düzenlediği geleneksel Cadılar Bayramı partisinde görenleri bir kez daha şaşırtmayı başardı.