"Cadılar Bayramı Kraliçesi" ilgileri yine topladı. Heidi Klum bu yıl "kopmuş bir el" oldu
01.11.2026 11:49
Her yıl giydiği sıra dışı kostümleriyle olay yaratarak "Cadılar Bayramı Kraliçesi" olarak anılan model Heidi Klum, bu yılki partiye de imzasını attı.
Tercih ettiği Cadılar Bayramı kostümleri ile yıllardır Hollywood'un en çok konuşulan isimleri arasında yer alan dünyaca ünlü model Heidi Klum, bu yıl da şaşırtıcı bir görünüme imza attı.
Solucandan dev tavus kuşuna, Medusa'dan uzaylıya kadar birbirinden sıra dışı karakterlere bürünen Klum bu kez kendi sol elinden esinlenerek hazırlanan devasa ve kanlı bir kopmuş el kostümü giydi.
Ünlü model, New York'ta düzenlediği geleneksel Cadılar Bayramı partisinde görenleri bir kez daha şaşırtmayı başardı.
Vücudunu devasa ve kanlı bir protezin içine gizleyen 53 yaşındaki yıldızın korkunç görünümünü ağzından süzülen kanlar ve dışarı çıkardığı dili tamamladı.
Klum'ın kostümün üst kısmında ise sarkan bağlar, tendonlar ve kanlı dokular bir hayli dikkat çekti. Partide ünlü modele kan lekeli koruyucu tulumlar giyen yardımcıları da eşlik etti.
Bu sıra dışı fikrin geçen yıl aklına geldiğini belirten Heidi Klum, kostümünde kendi sol elini model aldığı ifade etti. Uzun kırmızı tırnaklar, başparmağındaki yüzük, nişan yüzüğü ve alyansı da Klum'un tasarımın ayrıntıları arasında yer aldı.
Tasarımın hazırlanmasının çok uzun zaman aldığını da söyleyen model, kostümün içine girmesinin yaklaşık 5-6 saat sürdüğünü açıkladı. Kostümün en zor yanının taşımak olduğunu belirten Klum, gün içinde Instagram hesabından paylaştığı görüntülerde hazırlık sürecine dair ipuçları da vermişti.
KOSTÜMDE EŞİNİ DE UNUTMADI
Bu yıl turnede olduğu için etkinliğe katılamayan müzisyen eşi Tom Kaulitz'i de kostümünün bir parçası haline getiren model, yüzük parmağına eşinin adı dövme yaptırdı.
Ünlü model, eşinin yokluğuna gönderme yaparak, "Tom'dan küçük bir parça benimle." dedi.
2022 yılında düzenlenen Cadılar Bayramı partisinde balık oltasına takılmış dev bir solucanı andıran kostümüyle Heidi Klum, sosyal medyada çok konuşulmuştu.
Ünlü model, önceki yıllarda ise Yunan mitolojisinin Medusa karakteri, tavus kuşu ve yaklaşık 2,4 metre uzunluğundaki Transformer kostümüyle dikkat çekmişti.
Klum, Michael Jackson’ın "Thriller" klibindeki kurt adamı canlandırdığı, kendi kopyalarından oluşan bir grupla davete katıldığı ve çok kollu Hindu tanrıçası Kali'yi tasvir ettiği kostümleriyle de hafızalara kazınmıştı.
Heidi Klum kimdir?
Dünyaca ünlü Alman asıllı model, sunucu, yapımcı ve iş kadını Heidi Klum, başarılarla dolu kariyeri ve renkli özel hayatıyla yıllardır dikkatleri üzerine çekiyor.
1 Haziran 1973 tarihinde Batı Almanya’nın Bergisch Gladbach kentinde dünyaya gelen 53 yaşındaki yıldız, modellikten televizyon yapımcılığına uzanan geniş kariyer yelpazesiyle küresel bir marka haline geldi.
“MELEK” UNVANINI KAZANAN İLK ALMAN MODEL OLDU
Klum, podyumlardaki en büyük çıkışını 1998 yılında dünyaca ünlü Sports Illustrated Mayo Sayısı'nın kapağını süsleyerek yaptı. Bu başarının hemen ardından 1999 yılında, iç çamaşırı devi Victoria's Secret'ın "Melek" unvanını kazanan ilk Alman model olarak tarihe geçti.
Podyumlardaki başarısını ekranlara da taşıyan Heidi Klum; Germany's Next Topmodel ve Project Runway gibi tüm dünyada ilgiyle izlenen popüler yarışma programlarının arkasındaki isim ve sunucu olarak televizyon dünyasında da yer aldı.
Heidi, uzun yıllar boyunca America's Got Talent programında jüri üyeliği de yaptı.
Geçmişte Ric Pipino ve ünlü şarkıcı Seal ile yaptığı evliliklerle çok konuşulan dört çocuk annesi Klum, sadece kariyeriyle değil, her yıl geleneksel olarak düzenlediği ikonik Cadılar Bayramı partileriyle de tanınıyor.