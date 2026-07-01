Çağla Şıkel'in kahvaltı klasiği. Hamburger yedikten sonraki tabağını paylaştı
01.07.2026 11:54
Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Çağla Şıkel, kahvaltı tabağıyla bir kez daha adından söz ettirirken; dün hamburger yediğini söylemesi ise dikkat çekti.
Kusursuz fiziği, beslenme düzeni ve spor tutkusuyla dikkat çeken Çağla Şıkel, bir süredir kendisinden 13 yaş küçük Mertcan Tunca ile aşk yaşıyor.
Şarkıcı Emre Altuğ ile evliliğinden Kuzey ve Uzay adında iki oğlu olan 47 yaşındaki ünlü isim, bir kez daha kahvaltı tabağıyla gündem oldu.
Her fırsatta beslenme düzenine dikkat ettiğini söyleyen Şıkel, kahvaltı tabağını takipçileriyle paylaştı. Daha önce de kahvaltıda yediği kuruyemişler ve taze meyvelerle adından söz ettiren ünlü isim, “Dün hamburger yedikten sonra benim kahvaltı” ifadelerini kullandı.
Şıkel'in tabağında bu kez bir parça ananas, birkaç dilim kivi, biraz yaban mersini, siyah zeytin, ceviz ve avokado yer aldığı görüldü.
Daha önceki kahvaltı tabağı paylaşımlarına gelen tepkilere “Sanki kurbağa bacağı yemişim gibi muamale yapıldı” diye yanıt veren ünlü manken ve sunucunun son kahvaltı tabağıyla da dikkat çekti.
"PİŞİYİ ÇOK SEVERİM AMA 6 AYDA BİR YERİM"
Disiplinli yaşam tarzından ödün vermeyen Şıkel, daha önce katıldığı bir programda pişiyi çok sevdiğini söylese de pişiyi 6 ayda bir tükettiğini açıklamıştı.
Yoğun temposuyla ilgili de konuşan Şıkel, "Akşam 22.30'da uyuduğunu ve sabah 6.30'da kalktığını belirtti. Bu süreçte çok iyi dinlendiğini belirten ünlü isim, o enerjiyi bütün güne yayabildiğini ifade etmişti.