Çağla Şıkel'in kahvaltı klasiği. Hamburger yedikten sonraki tabağını paylaştı

Her fırsatta beslenme düzenine dikkat ettiğini söyleyen Şıkel, kahvaltı tabağını takipçileriyle paylaştı. Daha önce de kahvaltıda yediği kuruyemişler ve taze meyvelerle adından söz ettiren ünlü isim, “Dün hamburger yedikten sonra benim kahvaltı” ifadelerini kullandı.

Şıkel'in tabağında bu kez bir parça ananas, birkaç dilim kivi, biraz yaban mersini, siyah zeytin, ceviz ve avokado yer aldığı görüldü.