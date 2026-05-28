Çağla Şıkel'in kahvaltı tabağı yine gündemde. Formunu böyle koruyor
28.05.2026 13:09
Son Güncelleme: 28.05.2026 13:12
Özel hayatıyla adından söz ettiren Çağla Şıkel kahvaltı tabağıyla gündem oldu. Daha önce de kahvaltı tabaklarıyla konuşulan Şıkel'in bayram kahvaltısı dikkat çekti.
Kendisinden 13 yaş küçük Mertcan Tunca ile aşk yaşadığı ortaya çıkan Çağla Şıkel, kusursuz fiziği, beslenme düzeni ve spor tutkusuyla dikkat çekiyor.
Şarkıcı Emre Altuğ ile evliliğinden Kuzey ve Uzay adında iki oğlu olan 47 yaşındaki ünlü isim, sosyal medya hesabından yayınladığı son kare ile adından söz ettirdi.
KAHVALTISI YİNE KONUŞULDU
Kurban Bayramı'nda da beslenme düzenine dikkat eden Çağla Şıkel'in kahvaltı tabağı sosyal medyada gündem oldu.
Daha önce de kahvaltıda yediği kuruyemişler ve akşam yemeğinde yediği turp ile adından söz ettiren Çağla Şıkel'in kahvaltı tabağında bu kez dut, badem, çiğ kaju, avokado, yeşil salata yer aldığı görüldü.
YORUM YAĞDI
Daha önceki paylaşımlarına gelen tepkilere “Sanki kurbağa bacağı yemişim gibi muamale yapıldı” diye yanıt veren ünlü manken ve sunucunun son kahvaltı tabağına “Bunlarla nasıl doyuyor?”, “Tabağı görünce bendeki pişmanlık”, “Kuş kadar yiyor”, “Helal olsun”, “Bizim kahvaltı hazırlarken yediğimiz”, “Bayram kahvaltısı dediğin” gibi yorumlar geldi.
"PİŞİYİ ÇOK SEVERİM AMA 6 AYDA BİR YERİM"
Disiplinli yaşam tarzından ödün vermeyen Şıkel, daha önce katıldığı bir programda pişiyi çok sevdiğini söylese de pişiyi 6 ayda bir tükettiğini açıklamıştı.
Yoğun temposuyla ilgili de konuşan Şıkel, "Akşam 22.30'da uyuduğunu ve sabah 6.30'da kalktığını belirtti. Bu süreçte çok iyi dinlendiğini belirten ünlü isim, o enerjiyi bütün güne yayabildiğini ifade etmişti.