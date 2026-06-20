Callum Turner ile evlenen Dua Lipa'dan görkemli düğün sonrası ilk paylaşım

Öte yandan 2024'te Los Angeles’ta ortak bir arkadaşlarının doğum günü partisinde tanışan ikiliden Callum Turner, o anları şu sözlerle anlatmıştı:

“Yan yana oturduk ve bir baktık, aynı kitabı okuyormuşuz. Hernan Diaz’ın Trust adlı romanı. Ben ilk bölümü yeni bitirmiştim, o da aynı sayfadaymış. Göz göze geldiğimizde sadece güldük. ‘Demek aynı sayfadayız’ dedim. Gerçekten de öyleymişiz.”