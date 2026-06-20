Callum Turner ile evlenen Dua Lipa'dan görkemli düğün sonrası ilk paylaşım
20.06.2026 16:39
Son Güncelleme: 20.06.2026 16:47
Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, oyuncu eşi Callum Turner ile Sicilya’daki romantik düğün kutlamasından ilk kareleri takipçileriyle paylaştı.
Uzun süredir Fantastic Beasts serisiyle tanınan oyuncu Callum Turner ile aşk yaşayan Dua Lipa, 31 Mayıs 2026'da Londra'daki Old Marylebone Town Hall’da sade bir törenle dünyaevine girdi. Ünlü çift, nikah sonrası kutlamayı ise İtalya'da yaptı.
GELİNLİĞİ ÖZEL TASARIM
Arnavut asıllı ünlü şarkıcı, Sicilya'nın başkenti Palermo'da gerçekleşen ve üç gün süren organizasyondan ilk kareleri takipçileriyle paylaştı.
Gelinlik olarak kendine özel tasarlanan Chanel imzalı sırt dekolteli, kristal işlemeli ve tüy detaylı bir model tercih eden 30 yaşındaki Dua Lipa'nın paylaştığı romantik kareler büyük ilgi gördü.
Birçok ünlü ismin katıldığı iddia edilen törenle ilgili detaylar gizli tutulurken, Dua Lipa da fotoğrafçı David Sims tarafından çekilen kareleri “Bay ve Bayan” notunu düşerek paylaştı.
Ünlü şarkıcının paylaşımına binlerce beğeni ve “Tebrikler,” “En güzel çift”, “Mutlu bir hayat geçirmenizi diliyorum” gibi yorumlar geldi.
FİLM GİBİ TANIŞMA HİKAYESİ
Öte yandan 2024'te Los Angeles’ta ortak bir arkadaşlarının doğum günü partisinde tanışan ikiliden Callum Turner, o anları şu sözlerle anlatmıştı:
“Yan yana oturduk ve bir baktık, aynı kitabı okuyormuşuz. Hernan Diaz’ın Trust adlı romanı. Ben ilk bölümü yeni bitirmiştim, o da aynı sayfadaymış. Göz göze geldiğimizde sadece güldük. ‘Demek aynı sayfadayız’ dedim. Gerçekten de öyleymişiz.”