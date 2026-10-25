Can sıkıntısıyla hobi olarak başladı. 400 kiloluk maket yaptı

Kapalı pazar alanında çalışan Salih Tekneci ise maketin en dikkat çekici özelliğinin herhangi bir eğitim alınmadan, tamamen kişisel tasarımla yapılması olduğunu belirterek, "Bu maketin önemi, yapan kişinin arkadaşımızın hiçbir eğitim almadan tamamen kendi kafasında tasarlaması. Çok güzel bir eser. 400 kilogram ağırlığında ve 6 kişi zorlanarak buraya getirdi. Buraya taşınırken bir kişi parmağını dahi kırdı. Burada çok dikkat çekiyor, özellikle çocuklarımızın çok dikkatini çekiyor" diye konuştu.