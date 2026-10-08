Can Yaman yeni imajıyla şaşırttı. Seneler sonra bambaşka biri oldu
08.10.2026 12:39
Kariyerine İtalya'da devam eden Can Yaman, imaj tazeledi. Uzun yıllardır kendisiyle özdeşleşen saçları ve sakalına veda eden oyuncunun yeni hali sosyal medyada gündem oldu.
“Erkenci Kuş”, “İnadına Aşk”, “Dolunay”, “Bay Yanlış” gibi dizilerle yıldızı parlayan ve yurt dışında da ciddi bir hayran kitlesi olan Can Yaman, uzun bir süre önce kariyerine İtalya'da devam etme kararı aldı. Senelerdir İtalya'da yaşayan oyuncu, bu kez kariyeri değil imaj değişikliğiyle adından söz ettirdi.
Son dönemde “Sandokan”, “El Turco” gibi yapımlarda rol alan Can Yaman, yıllardır kullandığı uzun saç ve sakallarına veda etti. Türkiye'de olmasa da sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Yaman, son görüntüsüyle hayranlarını şaşırttı.
HAYRANLARI KAYITSIZ KALAMADI
BRO adlı yeni projesi için imaj değiştirdiğini açıklayan Can Yaman, paylaşımına “Yeni bir rekor, yeni bir ritim, yeni bir yüz. 'BRO' beni önceden hiç yapmadığım şeyler yapmaya zorladı…” diye not düştü.
Can Yaman'ın yayınladığı fotoğraflara takipçileri kayıtsız kalamadı. 36 yaşındaki oyuncuya “Sakal olmadan da muhteşemsin”, “15 yaş genç görünüyorsun”, “Her zaman yakışıklı”, “Bu gerçekten Can Yaman mı?” gibi yorumlar yapıldı.
Öte yandan Can Yaman geçtiğimiz nisan ayında da sakal ve bıyıklarını keserek bambaşka bir halde ortaya çıkmıştı. Oyuncu o dönemde de imaj değişikliği ile adından söz ettirmişti.