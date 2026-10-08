Can Yaman yeni imajıyla şaşırttı. Seneler sonra bambaşka biri oldu

BRO adlı yeni projesi için imaj değiştirdiğini açıklayan Can Yaman, paylaşımına “Yeni bir rekor, yeni bir ritim, yeni bir yüz. 'BRO' beni önceden hiç yapmadığım şeyler yapmaya zorladı…” diye not düştü.

Can Yaman'ın yayınladığı fotoğraflara takipçileri kayıtsız kalamadı. 36 yaşındaki oyuncuya “Sakal olmadan da muhteşemsin”, “15 yaş genç görünüyorsun”, “Her zaman yakışıklı”, “Bu gerçekten Can Yaman mı?” gibi yorumlar yapıldı.

Öte yandan Can Yaman geçtiğimiz nisan ayında da sakal ve bıyıklarını keserek bambaşka bir halde ortaya çıkmıştı. Oyuncu o dönemde de imaj değişikliği ile adından söz ettirmişti.