Cannes Film Festivali başlıyor. Fransa'ya ünlü akını

Her yıl olduğu gibi birçok Türk oyuncu da bu yıl Cannes Film Festivali'ne katılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) ortaklaşa düzenlediği "Türkiye Invites You" (Türkiye Sizi Davet Ediyor) resepsiyonu kapsamında düzenlenecek olan etkinliklere Caner Cindoruk, Dilan Çiçek Deniz, Engin Altan Düzyatan, Görkem Sevindik, Ozan Akbaba, Özge Gürel ve Sinem Ünsal gibi isimler katılacak.

Şimdilerde Eşref Rüya dizisiyle adından söz ettiren Demet Özdemir de yüzü olduğu markanın kıyafetiyle 13 Mayıs’ta festivalin kırmızı halısında yürüyecek.