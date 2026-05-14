Cannes'da açıkladı. Barbara Palvin eşiyle ilk bebeğini bekliyor

14.05.2026 22:48

NTV - Haber Merkezi

Barbara Palvin ve eşi Dylan Sprouse ilk çocuklarını bekliyor. Ünlü model, hamile olduğunu Cannes Film Festivali'nde açıkladı.

Reuters

32 yaşındaki dünyaca ünlü model Barbara Palvin, oyuncu eşi  Dylan Sprouse ile hamilelik haberini Fransa’nın Cannes kentinde düzenlenen Cannes Film Festival kapsamında kamuoyuyla paylaştı.

Çift, festivalde birlikte objektiflere poz verdi. 

 

Palvin, açık mavi renkli ve tüy detaylı bir elbise tercih ederken, elini karnına koyarak poz verdi. 

Sprouse ise smokinle görüntülenirken eşine sarıldığı karelerle dikkat çekti.

2017 yılında bir partide tanışan Sprouse ile Palvin, Haziran 2018’de ilişkiye başlamıştı.

 

Palvin, Kasım 2018’de verdiği röportajda Sprouse için “Şu anda gerçekten çok aşığım. Sanırım mükemmel erkeği buldum. Çok nazik ve kibar biri” ifadelerini kullanmıştı.

Çift, Haziran 2023’te nişanlandıklarını açıklamış, bir ay sonra ise Macaristan’da düzenlenen törenle evlenmişti.

