Cansel Elçin'den Zeynep Tuğçe Bayat itirafı. "Bir insan karısını her gün daha çok sever mi?"

2017 yılından kalp krizi sebebiyle kaybettiği babası Nevzat Elçin'den bahseden Cansel Elçin, Taylan’ın “Karakterinde ya da hayatından annenden ya da babandan bir şey taşıyor musun?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Babamın karakterini taşıyorum. Onun gezgin ruhunu taşıyorum. Babam Tire’de doğup büyümüş, çok iyi bir terziydi. Sonra Fransa’ya gitmiş ve büyük kurumlarda çalışmış.”

Babasından kendisine kalan mirasın cesur olmak olduğunu söyleyen ünlü oyuncu, babasının kendisine “Sakın insanlardan utanma ve korkma. Kafanda bir şey varsa mutlaka yap” dediğini söyledi.