Cansel Elçin'den Zeynep Tuğçe Bayat itirafı. "Bir insan karısını her gün daha çok sever mi?"
07.05.2026 09:02
Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Cansel Elçin, Empati programına konuk oldu. Elçin, eşi Zeynep Tuğçe Bayat'a olan aşkından ve oğlu Atlas'tan bahsetti.
“Kırık Kanatlar”, “Hatırla Sevgili”, “Gönülçelen” gibi projelerle tanınan ve son olarak “Masumiyet Müzesi”nde rol alan Cansel Elçin, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunumuyla NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına konuk oldu.
2020 yılından bu yana kendisi gibi oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat ile mutlu bir evliliği olan Cansel Elçin, bilinmeyenlerini anlattı.
"BABAMIN KARAKTERİNİ TAŞIYORUM"
2017 yılından kalp krizi sebebiyle kaybettiği babası Nevzat Elçin'den bahseden Cansel Elçin, Taylan’ın “Karakterinde ya da hayatından annenden ya da babandan bir şey taşıyor musun?” sorusuna şu yanıtı verdi:
“Babamın karakterini taşıyorum. Onun gezgin ruhunu taşıyorum. Babam Tire’de doğup büyümüş, çok iyi bir terziydi. Sonra Fransa’ya gitmiş ve büyük kurumlarda çalışmış.”
Babasından kendisine kalan mirasın cesur olmak olduğunu söyleyen ünlü oyuncu, babasının kendisine “Sakın insanlardan utanma ve korkma. Kafanda bir şey varsa mutlaka yap” dediğini söyledi.
"BABAMIN ATLAS'I GÖRMESİNİ ÇOK İSTERDİM"
Annesinin şimdilerde Tire’de olduğunu söyleyen Cansel Elçin, kendisinden sekiz yaş büyük bir ağabeyi olduğunu belirtti. Ağabeyinin ailede baba figürü gibi olduğunu belirten Elçin, “Ben babamı her özlediğimde onu arıyorum” ifadelerini kullandı.
Babasının kaybının ani olduğunu belirten Cansel Elçin, onu çok özlediğini söyledi ve “Onun Atlas’ı görmesini çok isterdim” dedi.
9 yaşında Tire'den Fransa'ya gittiğini söyleyen Cansel Elçin, hayatının baştan aşağıya değiştiğini söyledi. “Tire'de tek bir bakkal varken, süpermarket gördüm” diyen ünlü isim, tenisle de ilk kez Fransa'da okul yıllarında tanıştığını anlattı.
"TÜRKÇEMİ DÜZELTMEK İÇİN 2 SENE UĞRAŞTIM"
Gurbet konusunda da konuşan Cansel Elçin hem Fransa’ya hem Türkiye’ye ait hissettiğini söyledi. 10 yıl boyunca Fransa’da tiyatroda oynadığını, büyük hocalarla çalıştığını söyleyen ünlü isim, “Fransız kültürü beni ben yapmıştır. Ama bana bu fırsatı veren de ülkemdir” dedi.
Fransa’dan geldiğimde birkaç sene kalıp geri dönerim diye düşünmüştüm diyen Elçin, “Türkçe’yi öğrenmekte zorlandım. Hatta setlerde de imalara maruz kaldım” dedi.
Cansel Elçin, “Türkçemi en çok ilerleten şey tiyatro oldu. Bunu düzeltmek için neredeyse 2 sene uğraştım” dedi.
"BENİ TÜRKİYE'DE KALMAYA TOMRİS HANIM İKNA ETTİ"
Fransa’dan Türkiye'ye 33 yaşında döndüğünü söyleyen Cansel Elçin, 2024'te hayatını kaybeden ünlü yönetmen Tomris Giritlioğlu’nun davetiyle Türkiye’ye döndüğünü açıkladı. Ünlü oyuncu, bu süreci şu sözlerle anlattı:
“1998’de Ferzan Özpetek beni tiyatroda izledi. ‘Ben seni çok beğendim ama “Harem Suare”de sana uygun bir rol yok. Ama sete gel gör' dedi. Ben de geldim, burada da insanların ilgisini çektim. Sonra birkaç yapımcı ile görüştüm hatta “Aşk Oyunu” için seçmelere katılmıştım, Tomris Hanım da beni görüp beğenmiş ve aradı. Başka hayallerim vardı, o sebeple de reddettim. Tomris Giritlioğlu çok ısrar edince geldim ve Şükrü Bey ile tanıştım. Sonra da “Kırık Kanatlar”da kendimi oynarken buldum. Sonra istemedim hatta dizinin ortalarında kaçtım, havaalanında yakalandım ve beni Türkiye’de kalmaya Tomris Hanım ikna etti."
"TUĞÇE'YLE AŞKIMIZ GİTTİKÇE YÜKSELİYOR"
Kendisi gibi oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat ile mutlu bir evliliği olan Elçin, eşiyle “Gönülçelen” dizisinde oynarken tanıştıklarını ve sette oyunculuk üzerine biraz konuştuklarını söyledi.
10 sene sonra Nişantaşı’nda kahve içerken karşılaştıklarını söyleyen ünlü isim, ayaküstü sohbet ettiklerini ve Bayat’ı oynadığı tiyatro oyununda izlediğini söyledi. Henüz flört ettikleri dönemde magazin muhabirlerine yakalandıklarını da anlatan Elçin, “Bir yerde oturuyorduk. Aramızda henüz bir şey yoktu ama flörtleşiyorduk. Ben de bir öpücük kondurdum ve birden flaşlar patladı” dedi.
“Tuğçe’yle aşkımız gittikçe yükseliyor” diyen Cansel Elçin, eşine “Bir insan karısını her gün daha çok sever mi?” dediğini itiraf etti.
“ÇOCUK SAHİBİ OLMAK KOŞULSUZ BİR AŞK”
1 yaşındaki oğlu Atlas'tan bahseden Cansel Elçin "Oğlumun ismini dünyayı gezsin diye Atlas koydum" dedi. Oğluna kendi hayatını yaşamasını söyleyen Elçin, “Çocuk sahibi olmak koşulsuz bir aşk” dedi.
“Nasıl bir babasın?” sorusuna yanıt veren ünlü oyuncu, “Fena değilim bence. Ben oğluma vakit ayırabiliyorum, bu konuda şanslıyım. Onunla oynuyorum, vakit geçiriyorum” dedi.
Babalık konusunda en başta çok bilgisiz olduğunu itiraf eden “Atlas doğduğunda ne yapacağımı anlamadım” ifadelerini kullandı.
"HATIRLA SEVGİLİ TELEVİZYON DÜNYASININ KALICI İŞLERİNDEN BİRİ OLDU"
Seneler önce başrol oynadığı “Hatırla Sevgili” dizisinden de bahseden Cansel Elçin, çok zor bir proje olduğunu belirtti ve “İlk dönem işlerinden biriydi. Arnavut kaldırımları falan yeniden yapıldı. Televizyon dünyasında kalıcı işlerden biri oldu” dedi.
Çok çabuk unutan bir insan olduğunu belirten Cansel Elçin, “Geçmiş geçmişte kalmıştır” diye düşündüğünü bu sebeple hasret ya da vuslatın ne olduğunu unuttuğunu belirtti.
Artık haz peşinde olmadığını söyleyen 52 yaşındaki Cansel Elçin, “Yaşadığım her gün çok kıymetli, anda kalmaya çalışıyorum” dedi.