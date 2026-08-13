Cansever son yolculuğuna uğurlandı. Türkiye'den yalnızca üç isim katıldı

Cansever'in Kuzey Makedonya'daki cenaze törenine Türkiye'den yalnızca üç isim katıldı. DJ Yılmaz, şarkıcı Kader ve Fatih Bulut arkadaşlarına son görevlerini yerine getirdi.

Cenaze töreninde fenalaşan Kader, Cansever'e “Canım son görevimi yerine getirdim. Sana son kez sarıldım, çok zordu benim için, öptüm soğuk tabutunu. Helallik aldım, helallik verdim. Kanadım kırıldı eksildim. Mekanın cennet olsun ablam. Yattığın yer incitmesin seni” diye veda etti.

Fatih Bulut, cenaze sonrası yaptığı paylaşımda “Cansever ailesiyle tanışmak, hayatı ve yaşadıkları zorlukları kendi gözlerimle görmek benim için sıradan bir karşılaşma değildi” dedi.

Bazı insanları tanımanın onların hayatına şahit olmak olduğunu söyleyen Bulut, “Cansever ailesinin hayatına yakından şahit olduğumda; zorluğun ne demek olduğunu, merhametin ve vicdanın insanın içinde nasıl büyüdüğünü bir kez daha anladım. Hayat bazen insana seçmediği yükleri verir. İnsan da zamanla o yüklerle yaşamayı, acıları kabullenmeyi ve yine de kalbini kaybetmemeyi öğrenir. Cansever ailesine duyduğum saygı da tam olarak buradan geliyor" ifadelerini kullandı.