Cansever son yolculuğuna uğurlandı. Türkiye'den yalnızca üç isim katıldı
13.08.2026 09:00
Lösemiye yenik düşerek vefat eden Cansever, doğup büyüdüğü Kuzey Makedonya'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Türkiye'den üç ünlü isim katıldı.
Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Cansever, lösemi tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Almanya'da yaşayan ve 59 yaşında aramızdan ayrılan Cansever, vefatıyla tüm sevenlerini yasa boğdu. Cansever’in vefatının ardından çok sayıda ünlü isim, sosyal medya hesaplarından sanatçıya duygu dolu sözlerle veda etti.
“Ağla Gözbebeğim”, “Sen de Gittin” ve “Kime Bu İnat” gibi şarkılarıyla 90’lı yıllara damga vuran Cansever'in naaşı, vasiyeti doğrultusunda doğup büyüdüğü Kuzey Makedonya'nın Veles şehrine götürüldü.
VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ
Gerçek adı Dzansever Dalipova olan Cansever için dün Veles'teki Gazlı Ahmet Paşa Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Sanatçının yakınları, caminin avlusunda taziyeleri kabul etti.
Namazın ardından sanatçının naaşı, uzun yıllar yaşadığı evinin önüne getirildi. Burada yakınları ve sevenleri tarafından dualarla karşılanan Cansever'in cenazesi, aile kabristanında toprağa verildi.
Cenaze törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da çelenk gönderdi.
"KANADIM KIRILDI, EKSİLDİM"
Cansever'in Kuzey Makedonya'daki cenaze törenine Türkiye'den yalnızca üç isim katıldı. DJ Yılmaz, şarkıcı Kader ve Fatih Bulut arkadaşlarına son görevlerini yerine getirdi.
Cenaze töreninde fenalaşan Kader, Cansever'e “Canım son görevimi yerine getirdim. Sana son kez sarıldım, çok zordu benim için, öptüm soğuk tabutunu. Helallik aldım, helallik verdim. Kanadım kırıldı eksildim. Mekanın cennet olsun ablam. Yattığın yer incitmesin seni” diye veda etti.
Fatih Bulut, cenaze sonrası yaptığı paylaşımda “Cansever ailesiyle tanışmak, hayatı ve yaşadıkları zorlukları kendi gözlerimle görmek benim için sıradan bir karşılaşma değildi” dedi.
Bazı insanları tanımanın onların hayatına şahit olmak olduğunu söyleyen Bulut, “Cansever ailesinin hayatına yakından şahit olduğumda; zorluğun ne demek olduğunu, merhametin ve vicdanın insanın içinde nasıl büyüdüğünü bir kez daha anladım. Hayat bazen insana seçmediği yükleri verir. İnsan da zamanla o yüklerle yaşamayı, acıları kabullenmeyi ve yine de kalbini kaybetmemeyi öğrenir. Cansever ailesine duyduğum saygı da tam olarak buradan geliyor" ifadelerini kullandı.
KÜÇÜK YAŞLARDAN İTİBAREN SAĞLIK SORUNLARIYLA MÜCADELE ETTİ
Kuzey Makedonya'nın Veles şehrinde dünyaya gelen ve gerçek adı Dzansever Dalipova olan Cansever, küçük yaşlardan beri müziğe ilgi duydu. 12 yaşındayken geçirdiği kaza sebebiyle gözünü kaybeden Cansever, profesyonel müzik kariyerine 1992 yılında yayınlanan “Kemano Başal E Romenge” albümüyle başladı. Türkiye'de de İbo Show'da seslendirdiği "Kara Çadır" adlı türküyle şöhreti yakaladı.
1994 yılında kendisine ankilozan spondilit hastalığı teşhisi konulan Cansever, uzun yıllar ciddi fiziksel sorunlar yaşadı. Tedavisi için 2007'de Almanya'ya yerleşen şarkıcı, burada geçirdiği operasyon sonrası kamburluk probleminden kurtuldu. Müzik çalışmalarını sürdüren Cansever, 2025 yılının sonunda da lösemiye yakalandı. Uzun süre kanserle mücadele eden şarkıcı, hastalığa yenik düştü.