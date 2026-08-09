Cansever'e sevenlerinden veda. Ağlayarak konuştu, "Çileli bir hayatı vardı"

Türk arabesk şarkıcısı ve sinema oyuncusu Tüdanya ise şunları yazdı:

"Cansever’im…

Sen benim için sadece aynı sahneyi paylaştığım bir sanatçı, aynı yolu yürüdüğüm bir dost değildin. Kalbimde çok ayrı bir yerin vardı. Dostluğun, vefan, güzel yüreğin ve o kendine has güzel insanlığınla hep hatırlanacaksın.

Hayat bizi zaman zaman farklı yerlere savursa da gerçek dostlukların arasına ne mesafe ne de zaman girebilir. Sen benim için hep güzel hatıraların, güzel sohbetlerin ve gönülden kurduğumuz dostluğunla yaşayacaksın. Şimdi seni uğurlamak çok zor… İnsan bazı vedalara hiçbir zaman hazır olamıyor. İçimde kocaman bir boşluk bıraktın.

“DOSTLUĞUN KALBİMDE ÖMÜR BOYU YAŞIYACAK”

Cansever’im, mekânın cennet olsun. Rabbim seni rahmetiyle kuşatsın. Ailene, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza sabır versin. Seni hep güzel hatırlayacağım. Dostluğun ve hatıran kalbimde ömür boyu yaşayacak.

Güle güle güzel dostum… Hakkını helal et. Benim hakkım varsa helal olsun."