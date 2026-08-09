Cansever'e sevenlerinden veda. Ağlayarak konuştu, "Çileli bir hayatı vardı"
09.08.2026 09:53
Uzun süredir mücadele ettiği lösemiye yenik düşen Cansever'e birçok ünlü isim paylaşımlarıyla veda etti. Popstar Mehtap, ağlayarak konuşurken ünlü sanatçıdan geriye kalan son mesaj ise yürekleri burktu.
“Ağla Gözbebeğim”, “Sen de Gittin” ve “Kime Bu İnat” gibi şarkılarıyla 90’lı yıllara damga vuran sevilen sanatçı Cansever’den dün gece saatlerinde acı haber geldi.
Uzun süredir lösemi tedavisi gören Cansever, tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında yaşamını yitirdi.
Sanat dünyasını yasa boğan ölüm haberi, sevenleri ve meslektaşları tarafından büyük üzüntüyle karşılandı. Cansever’in vefatının ardından çok sayıda ünlü isim, sosyal medya hesaplarından sanatçıya duygu dolu sözlerle veda etti.
AĞLAYARAK İSYAN ETTİ: SAHTEKARSINIZ
Popstar Mehtap olarak da bilinen müzisyen Mehtap Yılmaz, ölüm haberi sonrası sosyal medyada ağlayarak paylaşım yaptı.
Mehtap Yılmaz paylaşımında "20 senelik dostum Cano'yu kaybettim. 4 gün önce telefonda konuştuk, WhatsApp'ta bende sesli mesajları duruyor. O kadar üzgünüm ki anlatamam size." diyerek şunları söyledi:
“BUNLAR HEP TİMSAH GÖZYAŞLARI”
“Sosyal medyada bazı paylaşımlar var, Cansever'in bir kere bile sahnesine gitmemiş, aramamış, yanındaki ekibinden bile sormayan insanlar şimdi hepsi paylaşım yapmaya başladı. Yalancısınız, sahtekarsınız. Bunlar hep sahte, bunlar hep timsah gözyaşları, bunların hiçbir tanesine inanmayın! Cano gitti lan! Bir daha geri gelmez. Sahtekar sahtekar paylaşım yapanlar; Allah sizi kahretsin.”
“ÇİLELİ BİR HAYATI VARDI”
Sevda Türküsev, Cansever’in vefatının ardından yaptığı paylaşımda sanatçının hayatındaki zorluklara dikkat çekti. Türküsev, “Sanatçı Cansever vefat etmiş. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Çileli bir hayatı vardı, inşallah ahireti, makamı güzel olur. Ruhuna Fatiha!” ifadelerini kullandı.
Oyuncu Berna Laçin ise “Ah ya, Allah taksiratını affetsin.” sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.
Türk arabesk şarkıcısı ve sinema oyuncusu Tüdanya ise şunları yazdı:
"Cansever’im…
Sen benim için sadece aynı sahneyi paylaştığım bir sanatçı, aynı yolu yürüdüğüm bir dost değildin. Kalbimde çok ayrı bir yerin vardı. Dostluğun, vefan, güzel yüreğin ve o kendine has güzel insanlığınla hep hatırlanacaksın.
Hayat bizi zaman zaman farklı yerlere savursa da gerçek dostlukların arasına ne mesafe ne de zaman girebilir. Sen benim için hep güzel hatıraların, güzel sohbetlerin ve gönülden kurduğumuz dostluğunla yaşayacaksın. Şimdi seni uğurlamak çok zor… İnsan bazı vedalara hiçbir zaman hazır olamıyor. İçimde kocaman bir boşluk bıraktın.
“DOSTLUĞUN KALBİMDE ÖMÜR BOYU YAŞIYACAK”
Cansever’im, mekânın cennet olsun. Rabbim seni rahmetiyle kuşatsın. Ailene, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza sabır versin. Seni hep güzel hatırlayacağım. Dostluğun ve hatıran kalbimde ömür boyu yaşayacak.
Güle güle güzel dostum… Hakkını helal et. Benim hakkım varsa helal olsun."
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI’NDAN TAZİYE MESAJI
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Cansever’in vefatının ardından yayımladığı mesajda sanatçının kendine özgü yorumuyla müzik dünyasında iz bıraktığını belirtti.
Bakanlığın paylaşımında, “Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Cansever’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Kendine özgü yorumu ve unutulmaz eserleriyle gönüllerde iz bırakan sanatçıya Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.
Şarkıcı Atilla Taş da Cansever için yaptığı paylaşımda, sanatçıyla tanıştığını belirterek, “Gerçekten harika bir ses ve çok iyi, mütevazı bir insandı. Allah rahmet eylesin.” dedi. Yeşim Salkım ise Cansever’e, “Nurlarda uyu, seninle olan hikayemiz bende kaldı güzel kardeşim.” sözleriyle veda etti.
DEMET AKALIN: “KALP KIRMAYIN, DÜNYA BU KADAR BOŞ”
Müzisyen Murat Kurşun da sosyal medya paylaşımıyla sevenlerine başsağlığı ve sabır diledi. Cansever'in ölüm haberini alan şarkıcı Demet Akalın'da bir paylaşım yaptı.
Akalın, “Kalp kırmayın, dünya bu kadar boş.” derken Reymen de “Çok üzüldüm, Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyorum.” yazdı.
SON PAYLAŞIMI YÜREK BURKTU: "KONUŞAMIYORUM"
Cansever'in yaptığı son paylaşım ise yasa boğdu. Paylaşımında, "Çok yazan ve arayan var. Konuşamıyorum, yazamıyorum. Sürekli serum ve antibiyotik alıyorum, sürekli yatıyorum." demişti.
ÇOCUKKEN GÖZÜNÜ GENÇLİĞİNDE SAĞLIĞINI KAYBETTİ
CANSEVER KİMDİR?
Kuzey Makedonya'nın Veles şehrinde dünyaya gelen ve gerçek adı Dzansever Dalipova olan Cansever, küçük yaşlardan beri müziğe ilgi duydu. 12 yaşınayken geçirdiği kaza sebebiyle gözünü kaybeden Cansever, profesyonel müzik kariyerine 1992 yılında yayınlanan “Kemano Başal E Romenge” albümüyle başladı. Türkiye'de de İbo Show'da seslendirdiği "Kara Çadır" adlı türküyle şöhreti yakaladı.
1994 yılında kendisine ankilozan spondilit hastalığı teşhisi konulan Cansever, uzun yıllar ciddi fiziksel sorunlar yaşadı. Tedavisi için 2007'de Almanya'ya yerleşen şarkıcı, burada geçirdiği operasyon sonrası kamburluk probleminden kurtuldu. Müzik çalışmalarını sürdüren Cansever, 2025 yılının sonunda da lösemiye yakalandı. Uzun süre kanserle mücadele eden şarkıcı, hastalığa yenik düştü.