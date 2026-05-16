Cansu Tosun ile Erkan Kolçak Köstendil boşandı mı?
16.05.2026 12:36
2018 yılında dünyaevine giren oyuncu çift Cansu Tosun ile Erkan Kolçak Köstendil'in boşandığı iddiası gündem oldu.
“Çukur” dizisinde canlandırdığı "Vartolu" karakteriyle şöhreti yakalayan Erkan Kolçak Köstendil, 2018 yılında kendisi gibi oyuncu Cansu Tosun ile nikah masasına oturmuştu.
2020 yılında oğulları Marsel'i kucaklarına alarak ilk kez anne baba olan ve özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyuncu çift, boşanma haberleriyle gündeme geldi.
Cansu Tosun ile Erkan Kolçak Köstendil'in pazartesi günü Bursa'da Gemlik Adliyesi'nde anlaşmalı olarak boşandığı iddia edildi. Ayrılık kararını ortak aldıkları ve evliliklerini dostça bitirdikleri öne sürülen çiftin tek çocukları Marsel'in velayetinin annesi Tosun'a verildiği söylendi.
"BİRBİRİMİZİ ARIYORMUŞUZ" DEMİŞTİ
Yönetmenliğini Can Yücel'in üstlendiği "Familya" adlı dizide tanışıp aşk yaşamaya başlayan Cansu Tosun ile Erkan Kolçak Köstendil'den Tosun, seneler önce verdiği bir röportajında aşklarıyla ilgili “İlk andan itibaren benim aradığım o, onun aradığı benmişim. Birbirimizi arıyormuşuz” açıklamasını yapmıştı.