Çay içerken bu hatayı yapmayın: Kalp hastalığı riskini artırıyor

Araştırmada haftada en az bir kez çay tüketenler arasında en düşük tahmini damar hastalığı riski, günde yaklaşık altı ila sekiz bardak çay içenlerde görüldü. Ancak bu miktarın üzerindeki tüketimlerde riskin yeniden yükselmeye başladığı tespit edildi.

Uzmanlar, bu sonucun herkesin günde altı ila sekiz bardak çay içmesi gerektiği anlamına gelmediğinin altını çizdi.

Araştırmada standart bir bardak ölçüsü kullanılmaması ve tüketim miktarlarının katılımcıların beyanlarına dayanması, sonuçların sınırlılıkları arasında gösterildi.

Ayrıca çayın kafein içerdiği hatırlatıldı. Yaklaşık 240 mililitrelik bir bardak siyah çayda genellikle 30-50 miligram kafein bulunurken, yeşil çayda bu miktar daha düşük olabiliyor.

ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) göre sağlıklı yetişkinlerin çoğunda günlük 400 miligram kafein tüketimi genellikle olumsuz etkilerle ilişkilendirilmiyor. Hamilelerin ise günlük kafein tüketimini 200 miligramla sınırlandırması öneriliyor.

UZMANLARDAN ÇAY TÜKETİMİ İÇİN UYARI

Dr. Wen, ağız ve boğazı yakabilecek sıcaklıktaki çaydan kaçınılması gerektiğini belirterek çok sıcak içeceklerin düzenli tüketiminin yemek borusu kanseri riskindeki artışla da ilişkilendirildiğini hatırlattı.

Çayın rahatlıkla yudumlanabilecek sıcaklığa gelene kadar soğutulması, şekersiz tüketilmesi ve günlük toplam kafein alımına dikkat edilmesi önerildi.

Uzmanlar ayrıca araştırmanın gözlemsel nitelikte olduğunu ve çay tüketiminin kalp hastalıklarını doğrudan önlediğinin kanıtlanmadığını vurguladı.

Kalp ve damar hastalıklarından korunmak için düzenli fiziksel aktivite, sigaradan uzak durmak, sağlıklı beslenmek ve tansiyon ile kolesterol düzeylerini kontrol altında tutmak temel öneriler arasında yer aldı.