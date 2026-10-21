Çay içerken bu hatayı yapmayın: Kalp hastalığı riskini artırıyor
21.10.2026 20:55
Yaklaşık 485 bin kişinin verilerinin incelendiği araştırmaya göre, düzenli çay tüketenlerde damar hastalığı riski yüzde 11 daha düşük bulundu. Ancak çok sıcak içenlerde risk artabilir.
Çayın kalp sağlığı üzerindeki etkilerine ilişkin yeni bir araştırma, tüketim alışkanlıklarının önemine işaret etti.
Journal of Internal Medicine dergisinde yayımlanan araştırmada, Çin'de yaşayan 30-79 yaş aralığındaki 485 binden fazla yetişkinin verileri incelendi.
Katılımcıların çay tüketim sıklığı, tercih ettikleri çay türü, demleme yoğunluğu ve çayı hangi sıcaklıkta içtikleri değerlendirildi.
Ortalama dokuz yıllık takip süresince kalp krizi, felç ve periferik arter hastalığı gibi kalp ve damar sistemini etkileyen 14 bin 800'den fazla vaka kaydedildi.
DÜZENLİ ÇAY İÇENLERDE RİSK YÜZDE 11 DAHA DÜŞÜK
Araştırmaya göre haftada en az üç gün çay içenlerde damar hastalığı gelişme riski, daha seyrek çay tüketenlere kıyasla yaklaşık yüzde 11 daha düşük bulundu.
Bu ilişki, yaş, sigara kullanımı, fiziksel aktivite, vücut ağırlığı ve mevcut sağlık sorunları gibi faktörler hesaba katıldıktan sonra da devam etti.
En düşük kalp ve damar hastalığı riskinin ise düzenli çay tüketen, sigara içmeyen ve fiziksel aktivite düzeyi yüksek kişilerde görüldüğü belirtildi.
Araştırmanın dikkat çekici sonuçlarından biri de çayın tüketildiği sıcaklıkla ilgili oldu.
Çayını "yakacak kadar sıcak" içtiğini bildiren kişilerde damar hastalığı riskinin, düzenli çay tüketmeyenlere göre yüzde 16 daha yüksek olduğu belirlendi.
Buna karşılık çayını oda sıcaklığında veya yakıcı olmayan sıcaklıkta tüketenlerde riskin daha düşük olduğu görüldü.
CNN International'a araştırmayı değerlendiren George Washington Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Leana Wen, bulguların dikkatle yorumlanması gerektiğini belirtti.
Wen, çayın sıcaklığının doğrudan ölçülmediğini, katılımcıların kendi değerlendirmelerinin esas alındığını hatırlattı. Ayrıca çok sıcak çay içmeyi tercih eden kişilerin beslenme ve yaşam tarzı alışkanlıklarının da sonuçları etkilemiş olabileceğine dikkat çekti.
SİYAH ÇAY MI YEŞİL ÇAY MI?
Araştırmada orta yoğunlukta demlenmiş çayın daha düşük damar hastalığı riskiyle ilişkili olduğu görüldü.
Siyah çayın ise yeşil çaya kıyasla daha fazla kalp ve damar hastalığı türünde risk azalmasıyla ilişkili olduğu belirlendi.
Her iki çay türünün de aynı bitkiden elde edildiğini belirten uzmanlar, işleme yöntemlerindeki farklılıkların içeriklerindeki polifenol bileşiklerinin dağılımını değiştirdiğini ifade etti.
Çayın içerdiği antioksidan ve iltihap karşıtı özelliklere sahip polifenollerin, damarların gevşemesine ve genişlemesine yardımcı olabileceği, böylece kan basıncını ve kalbin üzerindeki yükü azaltabileceği belirtiliyor.
Bununla birlikte uzmanlar, yeşil çay tüketenlerin siyah çaya geçmesini gerektirecek kesin bir kanıt bulunmadığını vurguluyor.
Araştırmada haftada en az bir kez çay tüketenler arasında en düşük tahmini damar hastalığı riski, günde yaklaşık altı ila sekiz bardak çay içenlerde görüldü. Ancak bu miktarın üzerindeki tüketimlerde riskin yeniden yükselmeye başladığı tespit edildi.
Uzmanlar, bu sonucun herkesin günde altı ila sekiz bardak çay içmesi gerektiği anlamına gelmediğinin altını çizdi.
Araştırmada standart bir bardak ölçüsü kullanılmaması ve tüketim miktarlarının katılımcıların beyanlarına dayanması, sonuçların sınırlılıkları arasında gösterildi.
Ayrıca çayın kafein içerdiği hatırlatıldı. Yaklaşık 240 mililitrelik bir bardak siyah çayda genellikle 30-50 miligram kafein bulunurken, yeşil çayda bu miktar daha düşük olabiliyor.
ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) göre sağlıklı yetişkinlerin çoğunda günlük 400 miligram kafein tüketimi genellikle olumsuz etkilerle ilişkilendirilmiyor. Hamilelerin ise günlük kafein tüketimini 200 miligramla sınırlandırması öneriliyor.
UZMANLARDAN ÇAY TÜKETİMİ İÇİN UYARI
Dr. Wen, ağız ve boğazı yakabilecek sıcaklıktaki çaydan kaçınılması gerektiğini belirterek çok sıcak içeceklerin düzenli tüketiminin yemek borusu kanseri riskindeki artışla da ilişkilendirildiğini hatırlattı.
Çayın rahatlıkla yudumlanabilecek sıcaklığa gelene kadar soğutulması, şekersiz tüketilmesi ve günlük toplam kafein alımına dikkat edilmesi önerildi.
Uzmanlar ayrıca araştırmanın gözlemsel nitelikte olduğunu ve çay tüketiminin kalp hastalıklarını doğrudan önlediğinin kanıtlanmadığını vurguladı.
Kalp ve damar hastalıklarından korunmak için düzenli fiziksel aktivite, sigaradan uzak durmak, sağlıklı beslenmek ve tansiyon ile kolesterol düzeylerini kontrol altında tutmak temel öneriler arasında yer aldı.