Celil Nalçakan, Kanbolat Görkem Arslan'ı unutmadı. "Hasretin tarifsiz"

Seneler önce Poyraz Karayel adlı dizide birlikte rol aldığı Arslan ile geçmişten bir fotoğrafını paylaşan Nalçakan, kaybettiği yakın arkadaşına şu sözlerle seslendi:

“İçinde adın geçmeyen anım yok kadar az, içimde hasretin tarifsiz. İyi ki doğdun canım kardeşim. Seni çok özlüyorum.”

Celil Nalçakan 'ın paylaşımına çok sayıda “Nur içinde yatsın”, “Huzur içinde uyusun” gibi yorumlar geldi.

ARSLAN'IN EŞİ: “VARLIĞIN DAİMA HAYATIMI HAFİFLETTİ”

Hicran Akın Arslan da yitirdiği eşi Kanbolat Görkem Arslan 'ın doğum gününü “İyi ki doğdun sevgilim… Varlığın daima hayatımı hafifletti” sözleriyle kutladı.