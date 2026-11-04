Celil Nalçakan, Kanbolat Görkem Arslan'ı unutmadı. "Hasretin tarifsiz"
04.11.2026 13:37
Poyraz Karayel dizisiyle tanınan Kanbolat Görkem Arslan, 11 Şubat'ta hayatını kaybetti. Celil Nalçakan, hayatta olsaydı 46 yaşına basacak olan Arslan'ı doğum gününde unutmadı.
"Poyraz Karayel", "Bir Deli Rüzgar" gibi yapımlarla tanınan Kanbolat Görkem Arslan, 45 yaşında hayatını kaybetti. 11 Şubat 2026'da evinde fenalaşarak vefat eden oyuncu, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.
Arslan'ın cenaze törenine ailesi ve birçok oyuncu arkadaşı katıldı. Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilen Kanbolat Görkem Arslan'ın cenazesinde gözyaşları sel oldu.
Ani vefatıyla sevenlerini yasa boğan Kanbolat Görkem Arslan unutulmuyor. Yaşasaydı bugün 46 yaşına basacak olan oyuncuyu yakın arkadaşı Celil Nalçakan özlemle andı.
"SENİ ÇOK ÖZLÜYORUM"
Seneler önce Poyraz Karayel adlı dizide birlikte rol aldığı Arslan ile geçmişten bir fotoğrafını paylaşan Nalçakan, kaybettiği yakın arkadaşına şu sözlerle seslendi:
“İçinde adın geçmeyen anım yok kadar az, içimde hasretin tarifsiz. İyi ki doğdun canım kardeşim. Seni çok özlüyorum.”
Celil Nalçakan'ın paylaşımına çok sayıda “Nur içinde yatsın”, “Huzur içinde uyusun” gibi yorumlar geldi.
ARSLAN'IN EŞİ: “VARLIĞIN DAİMA HAYATIMI HAFİFLETTİ”
Hicran Akın Arslan da yitirdiği eşi Kanbolat Görkem Arslan'ın doğum gününü “İyi ki doğdun sevgilim… Varlığın daima hayatımı hafifletti” sözleriyle kutladı.
POYRAZ KARAYEL İLE TANINDI
Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde oyunculuk eğitimi alan Kanbolat Görkem Arslan, oyunculuğa 2004 yılında “Çemberimde Gül Oya” dizisi ile başladı.
1998 yılından bu yana tiyatro sahnelerinde yer alan Arslan, '"Daire", “Yurt”, “Teslimiyet” gibi sinema filmlerinin yanı sıra “Çemberimde Gül Oya”, “Hatırla Sevgili”, “Yer Gök Aşk”, “Kuruluş Osman”, “Tatar Ramazan”, "Bir Deli Rüzgar", “Ezel”, “Poyraz Karayel”, “Hayat Bazen Tatlıdır” gibi dizilerde yer aldı.
Bir süredir “Ruki” adli tiyatro oyunuyla hayranlarının karşısına çıkan Kanbolat Görkem Arslan, 2021 yılında dansçı Hicran Akın ile dünyaevine girmişti.