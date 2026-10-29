Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı. "Bu acıya nasıl katlanılır bilmiyorum"
29.10.2026 15:32
19 yaşındaki oğlu Can Akaş'tan günler sonra hayatını kaybeden Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Cem Akaş, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu.
Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Cem Akaş 58 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir kanser tedavisi gören Akaş, 19 yaşındaki oğlu Can Akaş'tan günler sonra vefat etti.
Evladını toprağa verdikten kısa bir süre sonra hayata veda eden Cem Akaş, bugün son yolculuğuna uğurlandı.
BİR ANNENİN EN ACI VEDASI
Cem Akaş için İstanbul'da Marmara İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle namazının ardından tören düzenlendi. Cem Akaş'ın cenaze törenine ailesi, sevenleri, iş arkadaşları, sanatçı Zülfü Livaneli, Sunay Akın ve çok sayıda kişi katıldı.
Taziyeleri annesi Nüvit Akaş, eşi Esra Özdağan, ablası Ceyda Akaş Kabadayı ve erkek kardeşi Derya Akaş kabul etti. Cenazede Cem Akaş'ın annesi Nüvit Akaş gözyaşlarına hakim olamadı.
Kılınan cenaze namazının ardından Akaş'ın cenazesi Ümraniye'deki Hekimbaşı Mezarlığı'na götürülerek defnedildi.
"HEPİMİZ İÇİN ACI OLDU"
Günler önce Can Akaş'ın da cenaze törenine katılan Zülfü Livaneli, Cem Akaş'ın cenaze töreninde konuştu.
Zülfü Livaneli, “Büyük bir trajedi. Önce evladı geçen hafta burada uğurlamak, sonra babayı ve şu anda da eşi ve annesi... İnanılmaz bir acı. Nasıl katlanılır bilmiyorum” dedi.
Akaş'ın son redaksiyonunu yaptığı kitabın kendisine ait olduğunu söyleyen Livaneli, “Hep çalışıyorduk. Her gün haberleşiyorduk. Türkiye’de bu kadar kibar, nazik, centilmen, asil bir insanın, bir dostun kaybı; bir yazarın, bir müzisyenin ve bir yayıncının kaybı hepimiz için acı oldu” diye anlattı.
Akaş'ın hastalıkla çok mücadele ettiğini söyleyen sanatçı, "Doğada adalet yok. Doğa bizim ölçülerimize göre işlemiyor. Artık yapacak bir şey yok, sabır diliyorum. Böyle durumlarda insanın çaresizliğini anlıyoruz. Nur içinde yatsın" ifadelerini kullandı.
"HAKİKİ BİR ENTELLEKTÜELİ KAYBETTİK"
Can yayınları yönetim kurulu başkanı Can Öz de “Yasımızı tutuyoruz. Belki bu durumun trajikliğinden dolayı herkesin daha çok dikkatini çekti ama aslında kalacak olan çok önemli bir entelektüel birisini kaybettik” dedi.
Akaş'ı “Eşine ender rastlanan, artık yetişmeyen, görmediğimiz kendiyle değil hep başkalarıyla meşgul, hep çalışan, kendini buna adamış, yazıya adamış, sanata adamış, edebiyata adamış çok çok değerli bir ismi kaybettik” sözleriyle anlatan Can Öz, şu ifadeleri kullandı:
“Dolasıyla biz Cem’in trajedisinden ziyade onun ilerde değeri kıymeti onun gibi insanların Türkiye için önemi bunu anlatmaya çalışacağız. Türkiye için çok büyük kayıp bence. Beş senedir pankreas kanseri tedavisi görüyordu. Çok iyi bir yazar, çok iyi bir editör ama hepsinden önemlisi yazı çizi için yaşayan başkalarına katkı sağlayan kendisi hiç görünmeyen, hiç ortaya çıkmayan, kendisinden bahsetmeyen hakiki bir entelektüeli kaybettik.”
CEM AKAŞ KİMDİR?
1968’de Almanya'da dünyaya gelen Cem Akaş, 1974 yılında ailesiyle birlikte Türkiye'ye geldi ve İzmit'e yerleşti. Akaş, Robert Koleji'nin ardından Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.
80'lerde başladığı yazın kariyerinde roman, öykü ve deneme alanında eserler üretti. Önemli eserlerin çevirilerine de imza atan Akaş, 2018 yılından bu yana Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni görevini sürdürüyordu.