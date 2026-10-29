Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı. "Bu acıya nasıl katlanılır bilmiyorum"

Günler önce Can Akaş'ın da cenaze törenine katılan Zülfü Livaneli, Cem Akaş'ın cenaze töreninde konuştu.

Zülfü Livaneli, “Büyük bir trajedi. Önce evladı geçen hafta burada uğurlamak, sonra babayı ve şu anda da eşi ve annesi... İnanılmaz bir acı. Nasıl katlanılır bilmiyorum” dedi.

Akaş'ın son redaksiyonunu yaptığı kitabın kendisine ait olduğunu söyleyen Livaneli, “Hep çalışıyorduk. Her gün haberleşiyorduk. Türkiye’de bu kadar kibar, nazik, centilmen, asil bir insanın, bir dostun kaybı; bir yazarın, bir müzisyenin ve bir yayıncının kaybı hepimiz için acı oldu” diye anlattı.

Akaş'ın hastalıkla çok mücadele ettiğini söyleyen sanatçı, "Doğada adalet yok. Doğa bizim ölçülerimize göre işlemiyor. Artık yapacak bir şey yok, sabır diliyorum. Böyle durumlarda insanın çaresizliğini anlıyoruz. Nur içinde yatsın" ifadelerini kullandı.