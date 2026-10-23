19 yaşında yaşamını yitiren gencin babası elektronik sigarayı suçlamayı sürdürüyor

Zülfü Livaneli, cenazede “Böyle şeyler sözün bittiği yer… Çünkü her ölüm acıdır. anne baba ölümü de çok acıdır elbette ama evladı gömmek çok ağır bir şey. Sabır dilemekten başka bir şey gelmiyor elimizden” dedi.

Can Akaş'ın arkadaşı da “Tam üniversite okumaya İtalya'ya gidecekti. Elektronik sigarayı çok arada içerdi, çok kullanmıyordu aslında” şeklinde konuştu.