19 yaşında yaşamını yitiren gencin babası elektronik sigarayı suçlamayı sürdürüyor
23.10.2026 15:23
Son Güncelleme: 23.10.2026 15:31
Yazar Cem Akaş'ın oğlu Can, kalp krizi sonucu vefat etti. Üniversite için İtalya'ya gitmeye hazırlanan 19 yaşındaki gencin ölümü sonrası ailesi yine elektronik sigarayı suçladı.
Kanser tedavisi gören yazar Cem Akaş evlat acısıyla yıkıldı. Akaş'ın 19 yaşındaki oğlu Can, cumartesi günü geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Üniversite eğitimi için İtalya'ya gitmeye hazırlanan Can Akaş'ın yolculuktan bir gün önce aniden vefat etmesi ailesini yasa boğdu. Akaş'ın vefatı sonrası ailesi de elektronik sigarayı işaret etti.
CENAZE TÖRENİNDE TEK GÜNDEM ELEKTRONİK SİGARAYDI
Elektronik sigara kullanımı sebebiyle yaşamını yitirdiği iddia edilen Can Akaş'ın acılı babası Cem Akaş, yaptığı açıklamada “Gün boyunca kötüydü esasında, yasaklı madde kullandığından şüphelendik. Eşimle bir şey konuşalım dedik. Can da ‘Yok, ben sadece elektronik sigara içiyorum biliyorsun’ dedi. Sonra bir daha kötü oldu. Toksik raporu temiz çıktı uyuşturucu meselesi falan yoktu” ifadelerini kullandı.
İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanan Can Akaş'ın cenaze töreni Marmara İlahiyat Camii'nde düzenlendi. Törene acılı ailenin yanısıra Can Akaş'ın yakın arkadaşları ve sanat camiasından birçok isim katıldı.
"HER ÖLÜM ACIDIR AMA EVLADI GÖMMEK ÇOK AĞIR BİR ŞEY"
Zülfü Livaneli, cenazede “Böyle şeyler sözün bittiği yer… Çünkü her ölüm acıdır. anne baba ölümü de çok acıdır elbette ama evladı gömmek çok ağır bir şey. Sabır dilemekten başka bir şey gelmiyor elimizden” dedi.
Can Akaş'ın arkadaşı da “Tam üniversite okumaya İtalya'ya gidecekti. Elektronik sigarayı çok arada içerdi, çok kullanmıyordu aslında” şeklinde konuştu.
"FARKINDALIĞIMIZ ARTMIŞ OLSAYDI YAŞIYOR OLACAKTI"
Elektronik sigara ile mücadele için elinden geleni yapacağını belirten Cem Akaş, “Farkında bile olmuyoruz yanıbaşımızda sapa sağlam bir genç… Bizim farkındalığımız biraz daha artmış olsa şu an yaşıyor olacaktı. Ben 5 yıldır kanser tedavisi görüyorum ne kadar ömrüm var bilmiyorum ama kalan zamanımı bu lanet şeyle uğraşmak için ayıracağım” dedi.
19 yaşındaki Can Akaş'ın asıl ölüm nedeni adli tıp kurumundan gelecek raporun ardından belli olacak.