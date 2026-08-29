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Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı

29.08.2026 21:21

Son Güncelleme: 29.08.2026 21:41

NTV - Haber Merkezi

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Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı
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Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy'deki evinde rahatsızlanan Cem Yılmaz, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

 

Bunun üzerine sağlık ekipleri, göğüs ağrısı şikayeti bulunan Yılmaz'ı ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesine götürdü.

Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı 1
Sosyal Medya

Ünlü komedyen ilk müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı 2
Sosyal Medya

Koroner Yoğun Bakım Ünitesi'ne sevk edilen Yılmaz'ın burada Prof. Dr. Ercan Akşit tarafından anjiyo işlemine alındığı öğrenildi.