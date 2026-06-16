Cem Yılmaz imzalı GORA 4 GORA'ya geri sayım. "Dün G.O.R.A'daydım"
16.06.2026 10:27
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın yeni filmi "GORA 4 GORA" için bekleyiş sürüyor. Yılmaz, son paylaşımında da hazırlıkların sürdüğünü gözler önüne serdi.
Seneler sonra "G.O.R.A." serisine yeni bir film hazırlayan Cem Yılmaz'ın heyecanı günden güne büyüyor. İsminin "GORA 4 GORA" olacağı açıklanan yeni filmin hazırlıkları sürerken, ünlü komedyen de hazırlık sürecinden kareleri zaman zaman takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.
Cem Yılmaz'ın çekimler öncesi form tutmaya başladığı “GORA 4 GORA”nın kadrosunda; Can Yılmaz, Bülent Şakrak, Özge Özberk, Uraz Kaygılaroğlu, Bora Akkaş, Necip Memili, İdil Sivritepe, Bige Önal, Nevra Cansu Özel, Okan Çabalar, Ayumi Takano, Murat Eken, Emre Karayel ve Ahmet Pınar gibi isimlerin rol alacak.
Henüz çekimleri başlamayan ve yayın tarihi belli olmayan “GORA 4 GORA” filmi merakla beklenirken Cem Yılmaz'dan yeni bir paylaşım geldi.
GERİ SAYIM BAŞLADI
"GORA 4 GORA" filminin sanat yönetmeni ve yapım tasarımcısı Burak Yıldırım ile bir pozunu takipçileriyle paylaşan Cem Yılmaz, “Dün G.O.R.A'daydım… Son geri sayım” ifadelerini kullandı.
Öte yandan Cem Yılmaz, daha önce filmle ilgili “Komik ama biraz daha derinlikli bir iş. İki uzun sinema filmi uzunluğunda bir şey. 240 dakikalık bir 'GORA 4 GORA' macerası var” şeklinde açıklama yapmıştı.
OZAN GÜVEN'DEN "GORA 4 GORA" AÇIKLAMASI
GORA serisinin daha önceki filmlerinde 216 karakteriyle adından söz ettiren Ozan Güven de aylar önce "GORA 4 GORA"da rol almayacağını, Cem Yılmaz ile başka projelerde bir araya geleceğini açıklamıştı.
Güven, "216 olmaz 217 olur kardeşler. GORA kendi başına bir kült iştir. Onun bir parçasıyım ben de. Benim yerime bir başkası olur, o da vazifesini yapar. GORA yine GORA olacaktır" demişti.