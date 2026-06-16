Cem Yılmaz imzalı GORA 4 GORA'ya geri sayım. "Dün G.O.R.A'daydım"

GORA serisinin daha önceki filmlerinde 216 karakteriyle adından söz ettiren Ozan Güven de aylar önce "GORA 4 GORA"da rol almayacağını, Cem Yılmaz ile başka projelerde bir araya geleceğini açıklamıştı.

Güven, "216 olmaz 217 olur kardeşler. GORA kendi başına bir kült iştir. Onun bir parçasıyım ben de. Benim yerime bir başkası olur, o da vazifesini yapar. GORA yine GORA olacaktır" demişti.