Cem Yılmaz kulisten paylaştı. GORA 4 GORA'nın çekimleri sürüyor
21.07.2026 09:03
Son Güncelleme: 21.07.2026 09:04
Komedyen Cem Yılmaz'ın yeni projesi GORA 4 GORA'nın çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Dizi merakla beklenirken, Yılmaz da kulisten bir kare paylaştı.
Cem Yılmaz imzalı Gora’nın devamı niteliğindeki GORA 4 GORA heyecanla bekleniyor. Dijital bir platformda yayınlanacak olan dizinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.
Yılmaz'ın hem senaryosunu kaleme aldığı hem de yönetmen koltuğunda oturduğu GORA 4 GORA'nın kadrosunda; Bige Önal, Bora Akkaş, Burak Şafak, Bülent Şakrak, Can Yılmaz, İdil Sivritepe, Necip Memili, Nevcan Su Özel, Okan Çabalar, Özge Özberk, Uraz Kaygılaroğlu ve Zafer Algöz gibi isimler yer alıyor.
Arif'in hem oğlunun saygısını yeniden kazanmak hem de Demon’un algoritmalarla yönettiği tiranlığı yıkmak için yeni bir yolculuğa çıkmasını konu alan GORA 4 GORA setinden kareleri Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor.
KEMAL SETE GİTTİ
Geçtiğimiz hafta Ahu Yağtu ile evliliğinden dünyaya gelen Kemal'in sete geldiği ve oğlunun yönetmen koltuğunda oturduğu andan bir kareyi yayınlayan Yılmaz, bu kez de kulisten paylaşım yaptı.
HAZIRLIK SÜRECİNİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ
Kulisten çektiği fotoğrafta sahne öncesi hazırlık sürecini gözler önüne seren Cem Yılmaz'ın paylaşımı büyük ilgi gördü. Ünlü ismin paylaşımındaki uzaylı maskeleri dikkat çekti.
6 bölümden oluşacağı söylenen ve merakla beklenen GORA 4 GORA'nın yayın tarihi ise henüz açıklanmadı.