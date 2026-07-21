Cem Yılmaz kulisten paylaştı. GORA 4 GORA'nın çekimleri sürüyor

Cem Yılmaz imzalı Gora’nın devamı niteliğindeki GORA 4 GORA heyecanla bekleniyor. Dijital bir platformda yayınlanacak olan dizinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.

Yılmaz'ın hem senaryosunu kaleme aldığı hem de yönetmen koltuğunda oturduğu GORA 4 GORA'nın kadrosunda; Bige Önal, Bora Akkaş, Burak Şafak, Bülent Şakrak, Can Yılmaz, İdil Sivritepe, Necip Memili, Nevcan Su Özel, Okan Çabalar, Özge Özberk, Uraz Kaygılaroğlu ve Zafer Algöz gibi isimler yer alıyor.