Cem Yılmaz milyonluk araçlarına bakım yaptırdı. O ayrıntı gözlerden kaçmadı

Kalp krizinin ardından yoğun çalışma temposuna ara veren komedyen Cem Yılmaz özel koleksiyonlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde bir saat fuarını ziyaret eden Yılmaz, bu kez otomobillerinin bakımıyla ilgilendi.

Saat ve bastonların yanı sıra otomobillere ilgisiyle de bilinen komedyen, koleksiyonundaki araçların bakımı için oto tamirciye gitti.