Cem Yılmaz milyonluk araçlarına bakım yaptırdı. O ayrıntı gözlerden kaçmadı
25.10.2026 14:05
Son Güncelleme: 25.10.2026 14:09
Cem Yılmaz'ın bazı antika araçlarının plakalarını, miras bırakacağı oğlu Kemal Yılmaz'ın baş harfleriyle aldığı görüldü.
Kalp krizinin ardından yoğun çalışma temposuna ara veren komedyen Cem Yılmaz özel koleksiyonlarıyla gündem olmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde bir saat fuarını ziyaret eden Yılmaz, bu kez otomobillerinin bakımıyla ilgilendi.
Saat ve bastonların yanı sıra otomobillere ilgisiyle de bilinen komedyen, koleksiyonundaki araçların bakımı için oto tamirciye gitti.
Yılmaz'ın araçlarının bakımın yapıldığı sırada kaydedilen görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasıyla plakalardaki bir ayrıntı gözlerden kaçmadı.
Plakalardan bazılarının, komedyenin oğlu Kemal Yılmaz’ın baş harflerini taşıdığı görüldü. Birbirinden özel klasik araçlardan oluşan koleksiyonun toplam değerinin ise 100 milyon TL’nin üzerinde olduğu tahmin ediliyor.
“SAĞLIK PROBLEMLERİMİZ VARDI, HALLETTİK”
Komedyen Cem Yılmaz, 29 Ağustos'ta Çanakkale'deki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Kalp krizi geçirdiği ortaya çıkan Yılmaz, anjiyo olmuş ve iki gün hastanede tedavi gördükten sonra taburcu olmuştu.
Son olarak İstanbul'da Ozan Güven ile görüntülenen 53 yaşındaki komedyen, sağlık durumuyla ilgili konuşmuştu. Levent'teki bir berber çıkışı görüntülen Yılmaz, "Sağlık problemimiz vardı, hallettik. Geldik, tıraşımızı da olduk, hayata döndük." şeklinde konuşmuştu.