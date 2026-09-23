Cem Yılmaz oto sanayiden paylaştı. "Stressiz işe girdim"

Öte yandan geçtiğimiz hafta bir etkinlikte bastonla görüntülenen Cem Yılmaz, hayranlarını endişelendirirken komedyen baston koleksiyonunu gözler önüne sererek aksesuar olarak kullandığını vurgulamıştı.

Ayrıca Cem Yılmaz'ın son projesi GORA 4 GORA 'da merakla bekleniyor. Gora serisinin devamı niteliğinde olan GORA 4 GORA, dizi olarak dijital bir platformda izleyiciyle buluşacak.

Arif'in hem oğlunun saygısını yeniden kazanmak hem de Demon’un algoritmalarla yönettiği tiranlığı yıkmak için yeni bir yolculuğa çıkmasını konu alan GORA 4 GORA'nın kadrosunda; Bige Önal, Bora Akkaş, Burak Şafak, Bülent Şakrak, Can Yılmaz, İdil Sivritepe, Necip Memili, Nevcan Su Özel, Okan Çabalar, Özge Özberk, Uraz Kaygılaroğlu ve Zafer Algöz gibi isimler yer alıyor.