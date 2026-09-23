Cem Yılmaz oto sanayiden paylaştı. "Stressiz işe girdim"
23.09.2026 13:24
Geçirdiği kalp krizinin ardından stresten uzak duracağını söyleyen komedyen Cem Yılmaz son paylaşımıyla dikkat çekti.
29 Ağustos'ta Çanakkale'deki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği ortaya çıkan Cem Yılmaz, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde anjiyo olmuş ve tedavisi bittikten sonra taburcu olup evine dönmüştü.
Doktorların kendisine stresten uzak durması gerektiğini söylediğini ifade eden Cem Yılmaz, sağlık durumuyla alakalı “Evet, sigarayı bıraktım, kiloyu verdim… Allah'a şükür sağlığım iyi. Tekrar emeği, dileği ile destek olan her sevenime teşekkür ederim” diye açıklama yapmıştı.
OTO SANAYİDE POZ VERDİ
Sağlığına kavuşan Cem Yılmaz, bu kez oto sanayiye gitti. Buradan verdiği pozu takipçileriyle paylaşan 53 yaşındaki komedyen, “Stressiz işe girdim” diyerek kalp krizi sonrası yaptığı esprili paylaşımlara yenisini ekledi.
BASTONU DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Öte yandan geçtiğimiz hafta bir etkinlikte bastonla görüntülenen Cem Yılmaz, hayranlarını endişelendirirken komedyen baston koleksiyonunu gözler önüne sererek aksesuar olarak kullandığını vurgulamıştı.
Ayrıca Cem Yılmaz'ın son projesi GORA 4 GORA'da merakla bekleniyor. Gora serisinin devamı niteliğinde olan GORA 4 GORA, dizi olarak dijital bir platformda izleyiciyle buluşacak.
Arif'in hem oğlunun saygısını yeniden kazanmak hem de Demon’un algoritmalarla yönettiği tiranlığı yıkmak için yeni bir yolculuğa çıkmasını konu alan GORA 4 GORA'nın kadrosunda; Bige Önal, Bora Akkaş, Burak Şafak, Bülent Şakrak, Can Yılmaz, İdil Sivritepe, Necip Memili, Nevcan Su Özel, Okan Çabalar, Özge Özberk, Uraz Kaygılaroğlu ve Zafer Algöz gibi isimler yer alıyor.