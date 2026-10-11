Cem Yılmaz saat fuarına katıldı. Kolundaki saatin fiyatı dikkat çekti
11.10.2026 23:39
Son Güncelleme: 11.10.2026 23:40
Saat koleksiyonu olduğu bilinen ünlü komedyen Cem Yılmaz, katıldığı saat fuarında soruları yanıtladı. Yılmaz'ın kolundaki saatin fiyatı dikkat çekti.
Özel hayatı, kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde olan Cem Yılmaz, yaşadığı sağlık sorunlarının ardından ilk kez konuştu. Yılmaz, 29 Ağustos'ta Çanakkale'deki evinde kalp krizi geçiren Yılmaz, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde anjiyo oldu ve tedavisi bittikten sonra taburcu olup evine döndü.
Stresten uzak durması gerektiğini söyleyen komedyen, sigarayı bıraktığını ve kilo verdiğini de açıkladı. Yılmaz katıldığı İstanbul Saat Festivali'nde Murat Çelik'in Youtube kanalına konuştu. Sağlık durumuyla ilgili, iyi olduğunu belirtirken, “Sosyalleştikçe daha iyi oluyorum. Benim için zor bir şey elbette ama yani moralliyim. Sağlığımıza dikkat etmekle ilgili küçük bir uyarı aldım." dedi.
Saat tutkuyla bilinen Yılmaz, fuara katıldığı saatini de gösterdi. Yılmaz'ın İsviçre merkezli lüks saat markası olan Chopard'a ait saati dikkat çekti. Kadranının özel Japon Urushi boyama tekniğiyle tasarlandığını söyleyen Yılmaz, kayışının da özel tasarım olduğunu belirtti.
Yılmaz'ın özel tasarım saatinin değerinin yaklaşık 35 bin dolar (1 milyon 726 bin TL) olduğu belirtildi.
Saatin kadranında kullanılan teknikle, doğal ağaç reçineleri el işçiliğiyle işlenirken, altın tozu benzeri değerli materyallerle birleştiriliyor.
Yılmaz, dedesinden kalan saatin koleksiyonundaki bütün saatlerden daha kıymetli ve özel olduğunu söyledi.
SAAT KOLEKSİYONUNU GÖZLER ÖNÜNE SERMİŞTİ
Öte yandan Cem Yılmaz, geçtiğimiz ocak ayında Tarkan'ın Volkswagen Arena’daki konserinde sahneye çıkıp “Kuzu Kuzu” şarkısını söylemesinin ardından, Megastar ile kıyaslanmıştı.
52 yaşındaki komedyen, 53 yaşındaki Megastar’dan “daha yaşlı göründüğü” yorumlarına saat koleksiyonunu paylaşarak yanıt vermişti. Yılmaz, ironik bir dil kullanarak “Iyy saatleri bile yaşlı ööyk!” demişti.
MOR MONTUNU MOR KADRANLI SAAT İLE KOMBİNLEDİ
Daha önce de saatlerini paylaşan Yılmaz mor kadranlı saatini sergilerken, “Montunuz mor ise Alpinist 145'inci yıl ile giyiniz” notunu düşmüştü.
Komedyenin saatinin Seiko markasının 145'inci kuruluş yıl dönümü için dünya genelinde yalnızca 7 bin adet üretilen özel bir koleksiyon saati olduğu ortaya çıktı. Mor kadranlı özel üretim saatin fiyatı ise 75 bin 200 TL.
Saatleri sadece fiyatlarıyla değil, renkleri ve modelleriyle de öne çıkan Cem Yılmaz, herkeste göremeyeceğiniz hem güncel hem nostaljik hem de özel üretim saatler tercih ediyor.